Ersatzpflanzung nach Baumfrevel

Kottgeisering

Von Max-Joseph Kronenbitter schließen

Mehr als vier Jahre nach dem Baumfrevel auf der Johannishöhe könnte das Verfahren, das einige Behörden und ein Gericht beschäftigt hatte, in Kürze ein Ende finden.

Kottgeisering – Bürgermeister Andreas Folger (Bürgervereinigung) berichtete den Mitgliedern des Gemeinderates, dass die Ersatzbaumpflanzung in der ersten Maiwoche durch eine Fachfirma erfolgen solle.

Nach dem gerichtlichen Ortstermin im vergangenen Jahr fand kürzlich ein erneuter Ortstermin mit Verwaltung und Kottgeiserings Bürgermeister statt. Dabei feilschte der private Grundstückseigentümer erfolgreich um einen Standort für einen Ersatzbaum, der ihm – wie schon damals die 30 widerrechtlich gefällten Bäume – im Weg war. „Zur Kompensation wird der Eigentümer zwei zusätzliche Bäume pflanzen“, berichtete Folger im Gemeinderat.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Beigetragen zur schlechten Verhandlungsbasis, in dessen Folge das Gericht den streitenden Parteien einen Vergleich nahegelegt hatte, hatte die ungenaue Baumbestandsangabe im damaligen Bebauungsplan und zudem in dem Ersatzpflanzungsbescheid, den die Gemeinde Kottgeisering erlassen hatte. Widersprüchlich fand das Gericht auch die Festsetzung „Landwirtschaftliche Nutzung“ und „Private Grünfläche“, an deren Rand ein Baum gepflanzt werden sollte.

Nun muss der Grundeigentümer zehn Bäume pflanzen – in einem Abstand von acht Metern zur mutmaßlichen Straßengrenze. Mit dieser Kompensation soll der ursprüngliche „alleeartige Charakter“ dieses Straßenabschnitts wiederhergestellt werden. Zur genauen Größe der zu pflanzenden Bäume hatte sich das Gericht nicht geäußert. Aus der Festlegung, dass es sich um Ballenware handelt, ist aber abzuleiten, dass die Bäume mindestens einen Meter hoch sind. Die Räte zeigten sich zufrieden, dass überhaupt Ersatzbäume gepflanzt werden. mjk

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.