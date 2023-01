Spitze im Landkreis: Kottgeisering ist Solarpark-City

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Teilen

Die zweigeteilte Anlage der Stadtwerke Fürstenfeldbruck (Nummer 3 in der Grafik, hinten am Waldrand der zweite Teil) soll in den kommenden drei Monaten ans Netz gehen. © mjk

Vier Solarparks sind in Kottgeisering bereits entstanden – die Lage am Südhang und die querende Bahnlinie machen das Dorf attraktiv für Investoren, die auf Photovoltaik (PV) setzen. In der Summe der Flächen ist Kottgeisering Spitzenreiter im Landkreis.

Kottgeisering – Weitere Anlagen sind im Gespräch. Trotzdem will man in der Solarpark-City die Balance halten: zwischen Notwendigkeiten der Energiewende und dem Ortsbild.

Ein Dutzend an der Straße nach Brandenberg wild geparkter Autos sind an klaren Tagen keine Seltenheit. Der Spazierweg zwischen der Bahnlinie und dem Naturwaldreservat Schönwald Richtung Türkenfeld ist längst kein Geheimtipp mehr. Denn der Ausblick taugt für eine kitschige Ansichtskarte: am Ende des leichten Südhangs liegt Kottgeisering mit dem barocken Zwiebelturm der Kirche, dahinter das Ampermoos, dahinter die Kirchtürme von Grafrath, Inning, Andechs und Dießen. Und dazwischen der glitzernde Ammersee vor dem Alpenpanorama. Dass gelegentlich Züge durch diese Kulisse gleiten, stört überhaupt nicht.

Bahnlinie macht Projekte möglich

Zum Störfaktor – zumindest für jene, die der Energiegewinnung nicht alles bedingungslos unterordnen wollen – wird die Bahnlinie dennoch. Denn gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG, zählen entlang von Schienenwegen (und Autobahnen) beiderseits je 200 Meter zur „förderfähigen Flächenkulisse“ für Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Will heißen: Die Anlagen können nach einer Flächennutzungsplanänderung und einem qualifizierten Bebauungsplanverfahren zügig realisiert werden. Vier Anlagen sind in dieser Konsequenz ober- und unterhalb der Bahn bereits entstanden, die in der Summe das Dorf zum Landkreis-Spitzenreiter bei den PV-Flächen macht.

Eine Gesetzesnovelle, die am 1. Januar 2023 in Kraft trat, erweitert die förderfähige Fläche um mehr als das Doppelte. Künftig werden also in einer Korridor-Breite von einem Kilometer PV-Anlagen ohne größere Probleme möglich sein.

Die erste Anfrage für eine rund 6,3 Hektar große Anlage in einer Entfernung bis zu 500 Metern hat erfolgversprechend den Klimaausschuss des Gemeinderates passiert (das Tagblatt berichtete).

Motto: „Wenn schon, denn schon“

Nach dem Motto „wenn schon, denn schon“ will Bürgermeister Andreas Folger (Wählergruppierung Bürgervereinigung/BV) aber in diesem Fall abwarten: Ob nämlich der Grundstücksbesitzer, dem der Acker zwischen Bahnlinie und der fraglichen Fläche gehört, ebenfalls auf den Zug aufspringt und eine Flächennutzungsplanänderung für eine Gesamtfläche von dann über elf Hektar angestrebt werden soll.

„Wir sind noch in Verhandlung mit dem Grundstücksbesitzer, aber ich bin zuversichtlich, dass es eine Lösung gibt“, erklärt Fred Garside auf Tagblatt-Nachfrage. Der Geschäftsführer des international tätigen Unternehmens MSE Solar hat bereits eine PV-Fläche in Kottgeisering entwickelt.

Höchster Punkt des Gemeindegebiets

Bürgermeister Folger hatte sich damals bei der Beratung der jetzt fertiggestellten PV-Anlagen dafür ausgesprochen, die Wirkung der Paneele in der Realität zu prüfen. „Man muss feststellen, dass es schon einen Eingriff in das Landschaftsbild darstellt“, so Folger gegenüber dem Tagblatt, „aber angesichts der Energiediskussion sollten wir ein nächstes Projekt wagen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Dabei gelte es, noch zahlreiche Faktoren zu prüfen. Man müsse sich zum Beispiel die Höhenlinien anschauen, weil die fragliche Fläche zu den höchsten Punkten des Gemeindegebiets zählt. „Folglich sollte man flächenmäßig vielleicht nicht das Optimum herausholen“, so der Bürgermeister weiter.

Proteste vermeiden – und Fleckerlteppich

Fraglich sei auch, sagt Folger, ob das Türkenfelder Umspannwerk nicht schon an der Kapazitätsgrenze sei und wie die Leitungsführung dorthin erfolgen könne. Folger: „Zwei Dinge sollten wir vermeiden: eine Protestaktion wie vor mehreren Jahren, als viele das Projekt ablehnende Plakate im Dorf geklebt wurden, und einen Fleckenteppich aus einzelnen PV-Anlagen.“ Letzteres könnte hinfällig werden, denn ein Grundstücksbesitzer hatte in einer internen Versammlung der Wählergruppierung Bürgervereinigung bereits erklärt, dann alle seine Äcker da oben auch mit PV-Paneelen zupflastern zu wollen.

Auch ehemaliges Moor wäre nun nutzbar

Die Attraktion für Photovoltaik-Anlagen hat Kottgeisering also der das Gemeindegebiet durchquerenden Bahnlinie und seiner Lage am Südhang zu verdanken. Eine flächenmäßig ähnlich große Potenzialfläche kam kürzlich zum Jahresbeginn 2023 noch hinzu und wurde von den PV-Anlagen-Investoren bisher wohl noch gar nicht erkannt: Mit der Novellierung des EEG-Gesetzes werden auch (ehemalige) Moorflächen in die förderfähige Flächenkulisse aufgenommen. Am Rande des Ampermooses gelegen, hätte das Dorf da einige Hektar zu bieten.

Störend für Postkartenkulisse

Doch diese PV-Module auf ehemaligen Moorflächen würden störend zwischen den Dorfbewohnern und dem oben beschriebenen Ansichtskartenmotiv liegen – und nicht, wie schon bestehende Solarparks, im „Hinterhof“ der Gemeinde. Daher könnte die Realisierung hier etwas schwieriger werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.