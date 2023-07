Klimaklasse wird am Ampermoos unterrichtet

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Unterricht im Freien: Lehramtsstudenten mit den Schülern. © Max-Joseph Kronenbitter

Es war eher ein Unterricht im Freien als ein Schulausflug, der rund 100 Schüler des Fürstenfeldbrucker Viscardi-Gymnasiums zum Kottgeiseringer Naturbeobachtungsturm führte.

Kottgeisering/Fürstenfeldbruck - Das Besondere an diesem Open-Air-Unterricht zeigt sich schnell: Die begleitenden Lehrer hielten sich eher im Hintergrund. Statt diesen übernahmen Lehramtsstudenten der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) die sogenannte Klimaklasse.

Felix hatte extra ein Fernglas bei seinem Opa ausgeliehen und mitgebracht. Angestrengt suchte er vom Vogelturm aus das angrenzende Ampermoos ab. Nix zu sehen. Weder eine Bekassine und erst recht keine Ziege. Eine Ziege? „Die Bekassine kann mit ihren Schwanzfedern meckern wie eine Ziege, eine Himmelsziege“, hatte er kurz zuvor auf einer der entlang des Weges zum Turm aufgestellten Tafeln gelesen. Nicht zuletzt deswegen, weil sich die mit dem farbigen Federkleid gut getarnte Bekassine als Bodenbrüter vielfach im Gras aufhält, hatte Felix diesmal Pech.

Fach Geografie deckt alle Krisen der Zeit ab

Die Tierwelt im Ampermoos war nur ein Aspekt an diesem Vormittag. „Moore im Klimawandel mit Schwerpunkt außerschulischer Lernort“ hieß das Thema, das nicht nur je 50 Gymnasiasten an zwei Tagen in das Naturschutzgebiet führte, sondern auch Lehramtsstudenten der Geografie für sämtliche Schularten. Eingefädelt hatte das Alexandra Stumbaum, die als Viscardi-Lehrerin derzeit an die LMU zur Unterstützung der Hochschul-Didaktik abgeordnet ist.

„Alle Krisen des 21. Jahrhunderts werden durch das Fach Geografie, das an der Grundschule auch Heimat- und Sachkundeunterricht heißt, thematisch abgedeckt“, so die Lehrerin, die an der LMU zudem Vorlesungen und Pflichtseminare hält. Vor diesem Hintergrund sei das Fach aber unterrepräsentiert. Deswegen kämpft Stumbaum darum, der Geografie über die Pflichtlehre hinaus mehr Geltung zu verschaffen.

Zusammen mit ihr haben die 16 Studenten ein Arbeitsheft entworfen, das vier Stationen umfasst. Diese laufen die Schüler in dem übermannshohen Schilfdschungel zwischen Turm und Parkplatz an der Bushaltestelle ab. Neben der Geschichte, Flora und Fauna geht es vor allem darum, den Kindern die Funktion des Moores als Klimaschützer beizubringen. So haben die Fünftklässler gelernt, dass die Freisetzung des klimaschädlichen Kohlenstoffs nur dann verhindert werden kann, wenn das Moor nicht austrocknet und zum Beispiel durch die Sohlschwelle bei Grafrath feucht bleibt.

Lehramtsstudenten wollen rein in die Praxis

Nach dem Motto „Raus aus dem Hörsaal und rein in die Praxis“ finden die Exkursion auch die Studenten gut. „Wir sind immer froh, nicht erst im Referendariat mit Schülern arbeiten zu können“, sagt Leon Zaunseder, der kurz vor dem Abschluss seines Studiums ist und die Geografie mit dem Fach Wirtschaft und Recht kombiniert hat. Auch der begleitende Viscardi-Lehrer Michael Hettenkofer bezeichnet Exkursionen als Gewinn für alle.

Test am sauren Moorboden

Für die besonders Fleißigen hat Celine Thang mit ihrer Kommilitonin ein Experiment vorbereitet: In ein Marmeladenglas füllen die Kinder ein paar Löffel mit mutmaßlich Moorboden, vermischen das mit etwas destilliertem Wasser. Ob es tatsächlich ein (saurer) Moorboden ist, stellt sich dann heraus, wenn der eingetauchte Probestreifen mit einer Farbskala verglichen wird, auf der der ph-Wert ablesbar ist.

Es steht noch nicht fest, ob die Klimaklasse im kommenden Schuljahr eine Fortsetzung findet – und wie lange Alexandra Stumbaum noch an die Uni abgeordnet wird. Nicht nur als Geografie-Lehrerin, sondern vor allem als Kottgeiseringerin hat die Gemeinderätin jedenfalls einen besonderen Bezug zum Ampermoos.