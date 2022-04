E-Ladesäule am Sportlerheim geplant

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Bei der Ladesäule für Elektrofahrzeuge am Rathaus in Kottgeisering gibt es „noch viel Luft nach oben“, wie die Gemeinderäte fraktionsübergreifend feststellen mussten.

Kottgeisering – 361 Kilowattstunden im Wert von 124 Euro wurden im Januar abgezapft – einschließlich des Verbrauchs für das von der Gemeinde dort bereitgestellte „KoCar“. Im Februar war der Verbrauch dann deutlich zurückgegangen.

Liegt es am Standort in der Seitenstraße der Ammerseestraße, wo es außer einem Friseur und der Arztpraxis keinen Anlaufpunkt gibt? Dem will der Gemeinderat nun auf den Grund gehen, indem eine zweite Ladesäule am Sportlerheim errichtet werden soll. Zuvor sei aber noch die Zustimmung des Sportvereins für die Aufstellung vonnöten.

„Um eine Förderung zu erhalten, muss der extra zu markierende Stellplatz rund um die Uhr zugänglich und die Gemeinde mindestens sechs Jahre Eigentümerin der Säule sein“, stellte Bürgermeister Andreas Folger (Bürgervereinigung) fest. Trotz hoher Förderung (bei einer Inbetriebnahme noch im laufenden Jahr) verbleiben für die Gemeinde Einrichtungskosten von 4000 Euro für zwei Ladepunkte.

Eine wichtige Frage betrifft die Kapazität der Elektroleitung, die an den Ortsrand führt. Das häufiger nachgefragte Schnell-Laden sei dort sicher nicht möglich, ohne dass am Sportplatz die Lichter der Flutlichtanlage ausgehen. Augenzwinkernd meinte Franziska Baumgartner (Freie Wähler), dass man bei einem normalen Aufenthalt im Sportlerheim zumindest soviel Strom zapfen könnte, dass es wieder zum Nachhausefahren reiche.

