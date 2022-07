Kottgeisering muss Gas-Verbrauch reduzieren

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Ab Herbst müssen sich Gas-Kunden auf noch höhere Preise einstellen. © IMAGO/Rene Traut

Die Energie-Einsparmöglichkeiten für die Gemeinde sind wegen des geringen Verbrauchs eher überschaubar. Dennoch empfahl die Verwaltung dem Gemeinderat, nach Möglichkeiten Ausschau zu halten.

Kottgeisering – Während der Friseur, der im Rathaus-Gebäude als Mieter untergebracht ist, seinen Energiebedarf über eine Luftwärmepumpe deckt, dient in den Räumen der Feuerwehr und Gemeindeverwaltung noch Gas als Energieträger. „Diese Räume werden im Winter auf zwölf Grad beheizt und bedarfsabhängig nach manueller Betätigung höher temperiert“, so Bürgermeister Andreas Folger (BV). Dies brachte einige Räte auf die Idee, die Öffnungszeiten der Verwaltung zu reduzieren und auf die Öffnung am Dienstagvormittag zu verzichten. Damit wäre das Rathaus nurmehr einmal pro Woche geöffnet: am Donnerstagnachmittag.

Beim Kindergarten, der an den Träger FortSchritt übergeben wurde, könne man nachfragen, ob Einsparungen denkbar wären. Die alten Nachtspeicheröfen in der Bücherei gelten als Stromfresser. Franziska Baumgartner (FW), die im Büchereiteam mitarbeitet, berichtete, dass die Räume entweder eiskalt oder völlig überheizt seien.

Wie schon vor ein paar Jahren wurde wieder angeregt, die Straßenbeleuchtung zwischen 2 und 5 Uhr früh komplett auszuschalten. „Eine straßenweise Abschaltung oder ein Dimmen ist technisch nicht möglich“, berichtete Folger von seinen diesbezüglichen Recherchen. Außerdem wäre womöglich die öffentliche Sicherheit in Gefahr. „Es wäre aber ein wichtiges Zeichen für die Bürger“, fand Christian Bichler (CSU).

Die Grünen forderten, umgehend zu prüfen, ob auf einem Feld der Gemeinde parallel zur Nutzung als Regenrückhaltebecken die Installation einer PV-Anlage möglich wäre. Folger verwies auf die Beschlusslage: Zuerst solle das Erdbecken gebaut werden, danach könnten weitere Nutzungen des Ackers überlegt werden. Der Baubeginn verzögert sich derzeit durch Erkrankung des Planers. mjk

