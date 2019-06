Protest gegen Hühnerstall geht weiter

Der Protest gegen die absehbare Privilegierung des Geflügelstalls für über 5000 Bio-Hennen in Kottgeisering geht weiter. Der Gemeinderat stimmte jetzt der Aufstellung von zwei großen Plakaten für maximal zwei Monate zu.

Kottgeisering–Die Initiatoren wollen nach eher emotionalen Sprüchen jetzt mit konkreten Informationen zu dem geplanten Stall auf dem Hof von Erich Klas aufwarten. Auslöser für die Anfrage beim Gemeinderat war der Wunsch, nicht nur an privaten Zäunen, sondern auch auf Flächen der Gemeinde zu plakatieren.

Bürgermeisterin Sandra Meissner (Bürgervereinigung) wollte dem Wunsch in der vorangegangenen Sitzung des Gemeinderats nicht ohne Weiteres zustimmen. Daher hatte sie das Ansinnen in der jüngsten Sitzung auf die Tagesordnung genommen. Von den sechs vorgeschlagenen Standorten blieben vor allem aus Gründen der Verkehrssicherheit nur zwei übrig: an der Grafrather Straße am Ortseingang und vor dem Rathaus.

Zuvor hatte die Bürgerinitiative einige Banner wieder abgenommen. Sie standen zwar auf privatem Grund, aber im Außenbereich – was einen offiziellen Bauantrag erforderlich gemacht hätte.

Unterdessen sind in den vergangenen Wochen bereits einige Stellungnahmen von angeschriebenen Mandatsträgern und Behörden eingegangen. „Es ist Bewegung in der Sache, und wir merken, dass wir viele für das Thema der in diesem Fall fraglichen Privilegierung sensibilisiert haben“, erklärte Michael Pütz, Sprecher der Bürgerinitiative, auf Tagblatt-Nachfrage.

Landrat Thomas Karmesin sicherte den Initiatoren schriftlich zu, dass die Sache sorgfältig geprüft werde und versprach einen Ortstermin. Vom Bürgerbeauftragten der bayerischen Staatsregierung, Klaus Holetschek, kam die Antwort, dass wegen der umfangreichen Beteiligung verschiedener Fachbehörden es noch keine Entscheidung gebe, „aber die einstimmige Ablehnung des Bauvorhabens durch den Gemeinderat ist ein positives Signal“, so Holetschek.

Michael Pütz ist der Ansicht, dass das Thema Privilegierung ein gesamtpolitisches Thema ist. „Wir haben das Gefühl, dass die Behörden weder kritisch hinterfragen noch ihren Ermessensspielraum ausnutzen, sondern automatisch genehmigen“, sagt Pütz. Der Bau stehe dann – und eine nachträgliche Prüfung finde nicht mehr statt.

Noch vor den Sommerferien soll es am Freitag, 19. Juli, eine Bürgerinformationsveranstaltung im Sportlerheim in Kottgeisering geben. Pütz will dabei auch über den Ortstermin berichten – in der starken Hoffnung, dass dazu auch Vertreter der Bürgerinitiative eingeladen werden.

von Max-Joseph Kronenbitter

Lesen Sie auch:

Ihnen stinkt diese Art der Landwirtschaft: Protest gegen Bio-Hühnerstall am Ortsrand

Jetzt formiert sich eine Bürgerinitiative gegen den geplanten Hühnerstall

Jungstorch in Kottgeisering übersteht kritische Phase