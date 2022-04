Quellen - Ursprung des Lebens: Hier sprudelt ein Multitalent

Von: Tobias Gehre

An der Quelle: Bürgermeister Andreas Folger und Maria Klotz, deren Familie das Grundstück einst gehörte, inspizieren die Fassung, in der das Wasser erstmals zu Tage tritt. © Weber

Sie lässt den Dorfbrunnen sprudeln, versorgt Landwirte mit Wasser und heizt sogar mehrere Häuser: Die Quelle des Mutterbachs ist aus Kottgeisering nicht mehr wegzudenken. Und sie sorgt sogar für Sicherheit im Dorf.

Kottgeisering – Der April 2020 war ein knochentrockener Monat, die Brandgefahr hoch. Am Bahndamm oberhalb von Kottgeisering kam es, wie es kommen musste. Funken von durchrauschenden Zügen setzten verdorrtes Gras in Brand. Hydranten sucht man dort oben vergeblich. Also mussten Feuerwehr und Landwirte das Löschwasser heranschaffen – unter anderem aus der Quelle des Mutterbachs. Dank deren Wasser war das Feuer schnell gelöscht.

Seit Generationen nutzen die Bewohner des Dorfes das Wasser, das im Nordwesten des Ortes zu Tage tritt. Um das kühle Nass in geordnete Bahnen zu lenken, bauten sie vor über 100 Jahren eine Fassung, berichtet Bürgermeister Andreas Folger. 1968 wurde das Bauwerk erneuert und versorgte ab da das Dorf mit Trinkwasser – gratis und zuverlässig.

Vorausgegangen war dem aber ein Streit mit dem Landratsamt, erinnert sich Maria Klotz. Ihrer Familie gehörte bis in die 1960er-Jahre das Grundstück, auf dem die Quelle sprudelt. Großvater Georg Klotz war der Vorsitzende der Wassergenossenschaft Kottgeisering. In einem Schreiben machte die Kreisbehörde die Familie darauf aufmerksam, dass viele der Anschlüsse, über die Anwesen in Kottgeisering mit Wasser aus der Mutterbachquelle versorgt wurden, eigentlich Schwarzbauten waren.

Doch durch die Flurbereinigung war die Familie das Grundstück ohnehin bald los. Das Areal ging an die Gemeinde. Georg Klotz bekam eine Entschädigung. Wie es mit der Auseinandersetzung mit dem Landratsamt dann weiter ging, weiß Maria Klotz nicht. 1988 wurde Kottgeisering dann an die zentrale Trinkwasserversorgung angeschlossen. Ihre Quelle nutzen die Kottgeiseringer aber heute noch immer auf vielfältige Weise.

Zum Pumpenhaus

Heute verläuft eine Leitung von der Quelle zum so genannten Pumpenhaus, erklärt der Rathaus-Chef. Das Häuschen ist sozusagen die Drehscheibe des Kottgeiseringer Wassers. Aus einem Becken im Keller pumpen sich Bauern das dringend benötigte kühle Nass herauf – etwa für den Pflanzenschutz oder zum Gießen bei Anpflanzungen im Wald. Landwirt Christian Schmid kümmert sich darum, dass das System funktioniert, wintert die Anlage im Herbst ein und erweckt sie im Frühling zu neuem Leben – so auch in der vergangenen Woche. „Die Quelle ist noch immer wichtig für Kottgeisering“, sagt Schmid.

Der Dorfbrunnen läuft mit Quellwasser. © Weber

Das dürften auch die Bewohner zweier Häuser so sehen, die mit dem Quellwasser für wohlige Wärme in ihren Räumen sorgen. Mit einem Wärmetauscher entziehen sie dem Wasser seine Energie, erklärt Bürgermeister Folger.

Auf ihre Quelle können sich die Kottgeiseringer verlassen, sagt der Rathaus-Chef. Zwischen vier und acht Liter Wasser strömen pro Sekunde ins Pumpenhaus. Sogar in den trockenen Sommern 2018 und 2019 sprudelte die Quelle beständig weiter. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so schnell versiegt“, sagt Folger.

Teilweise renaturiert

Das sollte sie auch nicht. Schließlich haben die Kottgeiseringer einiges an Geld in die Hand genommen, um das Wasser zu nutzen. Vom Pumpenhaus verläuft eine unterirdische Leitung ins Zentrum der Ortschaft. Dort sprudelt der Dorfbrunnen – mit dem Wasser aus der Quelle.

Und auch der Mutterbach selbst ist darauf angewiesen. Das lange vernachlässigte Rinnsaal wurde im Rahmen der Dorferneuerung vor gut zwei Jahren teilweise renaturiert. Seitdem mäandert das Bacherl wieder durchs Dorf – und lädt zum Verweilen und Ausspannen ein. „Seit der Renaturierung wird der Bach gut genutzt“, sagt der Bürgermeister. „Die Menschen in Kottgeisering sind stolz auf ihre Quelle und ihren Bach.“

