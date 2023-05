Wasserrohrbrüche häufen sich - Leitungen müssen erneuert werden

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Damit in Kottgeisering weiter Wasser aus dem Hahn kommt, müssen die Leitungen erneuert werden. © Roland Weihrauch/DPA

Nach der Kaskade der Wasserrohrbrüche in der Kreuzackersiedlung Anfang April hat der Gemeinderat Konsequenzen gezogen.

Kottgeisering - Die zur Sanierung noch anstehenden Leitungsabschnitte in den Straßen Am Hohen Weg und Am Kreuzacker sollen umgehend ausgetauscht werden. Das hatten auch die Brucker Stadtwerke nachdrücklich empfohlen. Bürgermeister Andreas Folger (Bürgervereinigung) hatte bereits mit einer dringlichen Anordnung das Ingenieurbüro beauftragt, die Planungen schnellstmöglich zu beginnen. „Wir wollen die Leistungen im Juli vergeben, nach der Sommerpause sollen die Baumaßnahmen beginnen und noch im Jahr 2023 abgeschlossen werden“, skizzierte der Bürgermeister seine Vorstellungen zum zeitlichen Ablauf. Ob das auch so umgesetzt werden kann, ist freilich offen.

Planungen kommen zum Erliegen

Die Flickstellen, wo der Asphalt wegen der Behebung des Leitungsbruchs fehlt, sollen lediglich verdichtet, nicht aber provisorisch asphaltiert werden. Offen ist auch die Umsetzung einer weiteren Wasserleitungsbaumaßnahme: Die Planungen für die Ammerseestraße sind zum Erliegen gekommen, weil zunächst zu klären ist, ob dort ein eigener Oberflächenwasserkanal gebaut werden muss. Folger rechnet damit, dass diese Maßnahme „frühestens 2024 umsetzbar“ ist.

Bezüglich der Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen macht er sich Sorgen: Denn die Investitionen sind keine Verbesserung des Leitungsnetzes im kalkulatorischen Sinn, da der Leitungsquerschnitt nicht erhöht wird. Damit sind die Kosten vom Gemeindehaushalt zu tragen und nicht auf die Wassergebühren umlegbar.

