Schlüpfen nächste Woche die Storchenjungen?

„Der frühe Vogel fängt den Wurm“ besagt ein Sprichwort. In diesem Fall könnte man sagen „Der frühe Vogel ergattert das beste Nest“.

Kottgeisering – Denn der Horst auf dem Schlauchturm der Kottgeiseringer Feuerwehr war schnell von einem Storchenpaar besetzt. Herr und Frau Adebar brüten bereits seit Ende März – und damit so früh wie nie.

Erster gewesen zu sein, war dabei diesmal keine Kunst. Das Storchenpaar hatte es vorgezogen, im vergangenen Herbst auf die lange Reise in den Süden zu verzichten – es hatte hier überwintert. Immer wieder wurden die Rotstrümpfe auf den umliegenden Feldern und auf den Feuchtwiesen am Rande des Ampermooses gesichtet. Der milde Winter kam dem Paar gerade recht. Sehr selten gab es eine geschlossene Schneedecke, deswegen waren Mäuse als Hauptnahrungsquelle immer gut erreichbar.

Im dritten Jahr in Folge brüten Störche nun am Rathaus. Nachbar Dieter Eder, Storchenfreund und Kümmerer, ist sich sicher, dass es dasselbe Paar ist, das schon im vergangenen Jahr dort droben ein Storchenjunges aufgezogen hatte. Starthilfe hatte Eder durch Ausstattung mit neuen Zweigen und Aufpolsterung mit Laub vor einigen Wochen gegeben.

Anzahl der Eier unklar

„Wie viele Eier im Nest liegen, kann ich nicht sagen“, berichtet Eder. Zwar liegt das Badezimmer-Fenster der Familie Eder fast auf einer Höhe mit dem Storchennest, aber hineinsehen kann man nicht. Vogelkundler haben beobachtet, dass es üblicherweise zwischen zwei und sieben Eier pro Gelege sind. „Um den 28. April sollten sie schlüpfen“, hat Eder ausgerechnet. Dann wäre die durchschnittliche Brutzeit der Weißstörche von 30 Tagen um. In der Zwischenzeit lösen sich die zukünftigen Klapperstorch-Eltern beim Brüten ab.

Weil in diesen Tagen weitere Störche am Himmel über Kottgeisering zu sehen waren, ist die Hoffnung groß, dass in diesem Jahr auch das zweite Nest auf dem Dach der Bücherei unweit des Rathauses besetzt wird. Im vergangenen Jahr wurde dieser Horst von einem Feldstadel südlich des Dorfes auf das Dach im Dorfzentrum umquartiert – vermutlich zu spät, als dass es noch als zusätzliche Nistgelegenheit angenommen werden konnte.

Dieter Eder hatte recherchiert, dass Storchennester – wie man ja auch in Norddeutschland sieht – durchaus mitten im Dorf stehen können. Nesträuber wie Greifvögel halten sich da weniger auf als in einsam gelegenen Gegenden. Das Dorffest im vergangenen Jahr hat die beiden Kottgeiseringer Störche jedenfalls nicht gestört.