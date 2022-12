Das einzige Naturwaldreservat im Landkreis

Kottgeisering

Von Max-Joseph Kronenbitter schließen

Der Name „Schönwald“ ist Programm. Zum einen, weil in dem nordwestlich von Kottgeisering gelegenen Waldstück ein bis dato einmaliger Schleimpilz gefunden wurde, dem daher der Beiname „schönwaldii“ verliehen wurde. Zum anderen, weil dieser Wald wirklich schön ist.

Kottgeisering – Abgesehen von seiner ästhetischen Wirkung ist der knapp 20 Hektar große Schönwald vor allem ökologisch wertvoll. Denn vor knapp 45 Jahren nahmen die damaligen Forstbehörden den von Rotbuchen dominierten Wald „aus der Nutzung“, was so viel bedeutet wie: Sie haben ihn – bis auf Eingriffe zur Verkehrssicherungspflicht – sich selbst überlassen.

Noch kein Urwald

Trotz dieser seitdem ungestörten (Natur-)Waldentwicklung ist noch kein Urwald entstanden. Dazu ist der Zeitraum zu kurz. Allenfalls die Vielzahl umgestürzter Bäume, die als sogenanntes Totholz schnell von phantasievoll benannten Pilzen wie „Zusammenfließender Reibeisenpilz“, „Bläulichgraue Wachskruste“ und „Schuppigem Porling“ besiedelt werden, machen einen natürlichen Eindruck. „Bei den Rotbuchen geht dieser Zersetzungsprozess besonders schnell“, erklärt Forstdirektor Gero Brehm vom Brucker Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

„Wir haben hier rund 58 Festmeter stehendes und schon liegendes Totholz pro Hektar, in bewirtschafteten Wäldern sind das maximal 20 Festmeter“, ergänzt der Landsberger Forstbetriebsleiter Robert Bocksberger von den Bayerischen Staatsforsten.

Forschungsfläche

Die beiden Forstleute haben zu einer Vorstellung des überarbeiteten und neu aufgelegten Info-Flyers „Naturwaldreservat Schönwald“ eingeladen. Im Landkreis ist der Schönwald das einzige Naturwaldreservat, allenfalls beim Bachtälchen in der Nähe des Jexhofes hätte man etwas ähnlich Wertvolles, aber viel Kleinräumigeres zu bieten.

Die Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft nutzt einen Teilbereich des Schönwalds als Forschungsfläche. So seien bei einer faunistischen Bestandserhebung im vergangenen Jahr zwei Käfer- und eine Kleinschmetterlingsart nachgewiesen worden, die auf der „Roten Liste“ stehen. Ziel in diesem ökologischen Trittstein ist der Erkenntnisgewinn, wie sich der Wald ohne menschliche Eingriffe entwickelt. Daraus wollen die Forstleute Konsequenzen für die naturnahe Bewirtschaftung der Wälder in Zeiten des Klimawandels ableiten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Unter rein forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist dieser Wald freilich nicht so interessant: „Die Bäume stehen viel zu dicht, können keine große Krone bilden – und deswegen ist das Dickenwachstum auch deutlich reduziert“, sagt Gero Brehm. Nachdem der Schönwald sowieso nicht mehr wirtschaftlich genutzt werde, sei das aber nicht relevant. Wobei den Forstmann schon etwas schmerzt, dass hier stattliche Baumstämme im Wert von mehreren Hundert Euro pro Festmeter vor sich hin modern.

Zeitraffer

Die Funktionen, die ein normaler Wald nach Vorstellung der Bürger erfüllen soll, laufen nach Bocksbergers Beobachtung in jüngster Zeit wie im Zeitraffer ab. „Vor wenigen Jahren war der Naturschutz wichtig, während der Pandemie die Naherholung. Und heute ist der Wald als Brennholzlieferant gefragt“, stellt der Forstbetriebsleiter fest. Diese Herausforderung müsse man trotz langjähriger Lebenszyklen eines Waldes mit nachhaltiger Forstwirtschaft erfüllen.

Und gleich hinter dem Schönwald droht noch eine weitere Funktion hinzuzukommen: Vor Jahren waren mitten im Wald drei Windräder vorgesehen. Die Standortsuche ist bekanntlich wieder eröffnet. Da mag es dazu passen, dass sich zwischen dem Schönwald und der Bahnlinie eine weitere Energiegewinnungsform zunehmender Beliebtheit erfreut: Photovoltaik-Freiflächenanlagen.

Informationen

Den Schönwald erreicht man, wenn man von der Straße Kottgeisering – Jesenwang kurz nach der Bahnunterführung links Richtung Brandenberg abzweigt. 150 Meter nach dem Großen Wertstoffhof am Waldrand befindet sich ein Wandererparkplatz. An der Infotafel (und im Internet unter www.baysf.de) ist der neue Flyer erhältlich.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.