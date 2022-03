Kottgeisering schwimmt in Geld und in Wasser

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Kottgeisering hat über den Haushalt beraten. © Beispielfoto: Monika Skolimowska / dpa

Die Gemeinde Kottgeisering schwimmt im Geld – und die Bürger schwimmen im Wasser geplatzter Leitungen.

Kottgeisering – Trotz des Austausches der Wasserleitung in der Grafrather Straße im Bereich der Kreuzackersiedlung in den kommenden Monaten – Kostenpunkt 700 000 Euro – versiegen die Geldquellen der Gemeinde nicht. „Die allgemeinen Rücklagen betrugen Ende 2021 rund 1,6 Millionen Euro“, stellt Bürgermeister Andreas Folger (Bürgervereinigung) mit Blick auf den Etat zufrieden fest.

Kottgeisering geht in das elfte schuldenfreie Jahr in Folge. Erst 2023 könnte nach langer Pause wieder eine Kreditaufnahme nötig werden, um durch den Austausch eines weiteren Abschnitts der Wasserleitung das Jahrzehnt der Wasserrohrbrüche zu beenden.

Die Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer sollen unverändert bleiben. Größte Posten auf der Einnahmenseite im Verwaltungshaushalt sind die Einkommeneinnahmen (pandemiebedingt mit 1,34 Millionen vorsichtiger geschätzt) und die Schlüsselzuweisungen (400 000 Euro). Größter Ausgabeposten wird die Kreisumlage (843 000 Euro) sein, die wie die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft eine deutliche Steigerung gegenüber 2021 erfährt.

Investiert wird nicht nur in neue Wasserleitungen, sondern auch in den Erwerb von unbebauten Grundstücken (155 000 Euro), die Sanierung des Hochbehälters (56 000 Euro), die Hochwasserrückhaltemaßnahme (40 000 Euro) und die Ladestation fürs Carsharing (18 000 Euro).

Sportverein bekommt höheren Zuschuss für Verwaltungsarbeit

In den Haushaltsberatungen hat der Gemeinderat die freiwilligen Leistungen an Vereine und Institutionen beschlossen. Auffällig dabei der Zuschuss an den Sportverein, der um mehr als das Dreifache auf 11 700 Euro angewachsen ist. „Damit wird wieder ein Beitrag der Gemeinde geleistet zur Jugendarbeit, zum Rasenmähen und zum Ausgleich des vor vielen Jahren weggefallenen Landkreiszuschusses“, erklärt Bürgermeister Andreas Folger auf Tagblatt-Nachfrage. Mit dem Plus von 3500 Euro will er die Verwaltungsarbeit des Vereins unterstützen. Als Orientierung diene ein Betrag für einen geringfügig Beschäftigten, der quasi die Geschäftsführung übernehmen könnte. Auslöser waren die Schwierigkeiten, wegen des hohen Arbeitspensums die Posten der Vorsitzenden zu besetzen (wir berichteten). Das sei aber keine überproportionale Förderung des Sportvereins gegenüber anderen Vereinen, so Folger: „Um unsere Sportanlagen und Gaststätte mit Halle im Vereinseigentum, beneiden uns andere Gemeinden. Das Funktionieren dieses Bereichs liegt auch im größten Interesse der Gemeinde und hat wichtige Bedeutung über den SVK hinaus für die Bürger und für andere Vereine“, sagt Folger, selbst Mitglied im Sportverein.



Im Übrigen sei der Ansatz nur Befugnis, das Geld ausgeben zu dürfen, nicht jedoch eine Verpflichtung. Über die genaue Höhe und Notwendigkeit der Ausgabe werde der Gemeinderat zu gegebener Zeit erneut öffentlich beraten.