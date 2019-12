Trommeln für eine Klinik in Burundi

Ein Handy, Konzertkarten, Schmuck: Die Weihnachtswunschliste ist hierzulande oftmals lang. Die Menschen in der Stadt Matumba in Burundi wünschen sich nur eine kleine Klinik für ihre medizinische Versorgung. Der Kottgeiseringer Bernhard Boll (50) will mit den Schönstätter Marienschwestern und mit Hilfe eines Youtube-Videos diesen Wunsch erfüllen.

Kottgeisering–Das Video ist sechseinhalb Minuten lang. Zu erleben: ein Drumsolo von Boll, Lichteffekte und ein Hauch von Afrika. Damit will der 50-Jährige Spenden für eine Klinik sammeln. Er braucht 45 000 Euro.

Den ersten Anstoß für das Projekt erhielt der Kottgeiseringer im Juni im Gespräch mit seiner Mutter. Dabei ging es um die verstorbene Tante Erna Kiebler. Sie war bei den Schönstätter Marienschwestern und wurde 1952 mit 23 Jahren als Schwester Bernita nach Südafrika geschickt. 1962 ging es für sie mit zwei Mitschwestern ins ostafrikanische Burundi. Dort sollte eine Missionsstation aufgebaut werden. Heute gibt es eine Kapelle, ein Gesundheitszentrum, eine Schwesternstation, eine Leprastation und eine höhere Handelsschule mit Internat. Nur eine kleine Klinik fehlt.

+ Sicht vom Berg: So sieht die Missionsstation heute aus. © tb

Boll tritt in die Fußstapfen seiner Tante

Bolls Tante starb Ende 2018. Bis dahin hatte sie Tausenden Menschen geholfen und dafür das Bundesverdienstkreuz erhalten. Für den Familienvater, der jahrelang in Briefkontakt mit seiner Tante stand, war das der Anfang seines Herzensprojekts. „Da ist mir richtig bewusst geworden, was diese Frau geleistet hat. Es war, als wenn sie mir sagte, dass ich jetzt an der Reihe bin“, erzählt Boll.

+ Tante Erna war in der Mission in Burundi. © tb

Schnell entstand die Idee, das Projekt mit seiner großen Leidenschaft, dem Schlagzeugspielen, zu verknüpfen. „Die Verbindung zwischen meiner Tante, dem Land und der Kultur sowie meinem Hobby ist einfach faszinierend“, schwärmt der Kottgeiseringer. Schließlich ist die Trommelkultur in Burundi einzigartig: Die Buben dort lernen bereits in den ersten Schuljahren, das Instrument zu spielen und vor allem auch zu bauen. Die Trommel als ein Symbol für Hoffnung und Frieden darf daher bei keinem Fest oder Gottesdienst fehlen.

Langer Drehtag in Mittelstetten

Im Herbst wurde es ernst für Boll: Die Aufnahme des Videos in einem Tonstudio in Mittelstetten stand an. „Ich war am Anfang wirklich super nervös“, gibt der Hobby- Drummer zu. „Aber ich habe tolle Leute kennengelernt, die mich bei allem unterstützt haben, sei es im Tonstudio oder beim Schnitt.“ Trotz vieler helfender Hände dauerte es am Ende über 20 Stunden, bis der Sound sowie die Lichteffekte stimmten und das Video im Kasten war. „Ich glaube, ich habe an dem Tag das Drumsolo gefühlt 30 Mal gespielt“, sagt Boll und lacht.

Der 50-Jährige hat das Solo selbst kreiert und dabei besonders viel Wert auf afrikanische Rhythmen und Elemente gelegt. Seit Anfang November ist das Video auf einer dazugehörigen Internetseite online. Bisher sind Spenden von rund 3500 Euro eingegangen.

Die Kollegen unterstützen Bolls Aktion

Auch Bolls Arbeitskollegen stehen hinter dem Projekt. Sie haben 5000 Euro aus Eintrittsgeldern der Firmenweihnachtsfeier zugesagt.

Boll weiß, dass es bis zu seinem Ziel noch ein weiter Weg ist. Aber er sagt: „Ich freue mich über jede noch so kleine Spende, oder wenn die Leute mein Video weiter verbreiten.“

Im neuen Jahr wird Bernhard Boll zum ersten Mal nach Burundi reisen. „Bisher war ich da etwas ängstlich wegen der vielen Unruhen. Aber jetzt bin ich fest entschlossen.“

Das Video und mehr Infos gibt es auf www.drumsolo-burundi.de.

Nathalie Hradecky