Waren schon fast so groß wie Hühner: Unwetter tötet drei Jungstörche

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Nur noch ein kleiner Storch sitzt im Nest auf dem Schlauchturm der Kottgeiseringer Feuerwehr. © Dieter Eder

Das heftige Unwetter Anfang der vergangenen Woche mit Starkregen, Gewitter und Sturm forderte seinen traurigen Tribut. Drei Jungstörche überlebten das in ihrem Nest auf dem Schlauchturm der Feuerwehr nicht.

Kottgeisering – „Sie waren schon so groß wie Hühner“, berichtet der Turmnachbar Dieter Eder, der am Tag nach dem Unwetter bereits ein Storchenjunges tot am Boden fand. Kürzlich hat seine Enkelin zwei weitere tote Vögel entdeckt.

Anders als zunächst gedacht, waren aber offensichtlich vier Junge geschlüpft. Denn eines reckte jetzt tapfer sein Köpfchen mit dem noch dunklen Schnabel über den Nestrand. Ihm gilt jetzt die ganze Aufmerksamkeit der Storcheneltern, die aber nach wie vor dem Unbill des Wetters ausgeliefert sind. mjk

