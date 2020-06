Vandalismus: Kinderschilder zerstört

Traurige Gesichter bei Malia (9) und Charlotte (7) Schmid – und einigen anderen Familien in der Jesenwanger- und Ammerseestraße in Kottgeisering.

Kottgeisering – Unbekannte haben die kindsgroßen, aus Sperrholzplatten gefertigten Kinderschilder (im Ort liebvoll „KiSchi“ genannt) zerstört. Bei den Buben-Darstellungen wurden durchweg die Köpfe abgebrochen, die Mädchenbilder in der Mitte kaputt getrampelt. Die lustigen Schilder am Straßenrand (der Holz-Bub der Familie Fiedler trägt natürlich Mundschutz) sollen die Autofahrer daran erinnern, das Tempo zu reduzieren.

Michael Pütz, der zusammen mit Kirstin Kortländer die KiSchi-Aktion vor fünf Jahren gestartet hatte, berichtet von sieben zerstörten Kinderdarstellungen. „Es ist leider nicht zum ersten Mal passiert, deswegen haben wir jetzt bei der Polizei Anzeige wegen Vandalismus gestellt“, berichtet Pütz.

Die neunjährige Malia Schmid hatte das Schild damals selbst bemalt – und freut sich immer wieder, es zu sehen. Jetzt liegt es zum Reparieren in der Schreinerei ihres Vaters Stefan Schmid, der den Rohling und rund 50 weitere Schilder damals zum Selbstkostenpreis gefertigt hatte.

Die Aktion kam damals so gut an, dass zum Beispiel Türkenfeld und weitere Gemeinden im Landkreis Fürstenfeldbruck diese Idee aus Kottgeisering aufgriffen. Auch heute noch kämen immer wieder junge Familien, so der Schreiner, die kurz nach Geburt ihrer Kinder ebenfalls ein KiSchi aufstellen wollen. Ob des großen Erfolges der Aktion sei es umso ärgerlicher, dass immer wieder Schilder absichtlich kaputtgemacht werden.