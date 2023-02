Kottgeisering verzichtet auf Wind-Plan- Jetzt gilt die Privilegierung

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Auf den roten Flächen ist grundsätzlich der Bau von Windrädern möglich. © mm

Auf die gezielte Schaffung von Standorten von Windenergieanlagen über einen Flächennutzungsplan hat der Gemeinderat verzichtet.

Kottgeisering – Nachdem es auch sonst keine diesbezüglichen Planungen gibt, die sich etwa in ein regionsweites Konzept integrieren ließen, sind jetzt Windkraftanlagen allgemein privilegiert. Einzige Voraussetzung: Sie müssen im Wald stehen und zum Waldrand einen Abstand in Höhe des Rotorradius sowie einen Mindestabstand von 1000 Metern zu Wohngebäuden einhalten. „Für den Gemeindebereich ergeben sich demzufolge in den Waldflächen im nordwestlichen Bereich grundsätzlich Flächen, auf denen Windräder wieder bauplanungsrechtlich auf Grundlage einer Privilegierung zulässig sind“, stellte Bürgermeister Andreas Folger (Bürgervereinigung) kürzlich fest.

Die beiden Flächen, auf denen Windräder möglich wären, sind nicht neu, waren sie doch im Jahr 2013 schon einmal in einem interkommunalen Teilflächennutzungsplan Windkraft aufgelistet. Die nördliche Fläche erstreckt sich im Bereich zwischen dem Großen Wertstoffhof und der Gemeindegrenze zu Moorenweis, die südwestlich davon gelegene Fläche beginnt angrenzend an das Naturwaldreservat Schönwald und reicht bis auf die Türkenfelder Flur.

Damals nicht weiterverfolgt

Begrenzender Faktor dürfte weniger die Kottgeiseringer Bebauung sein als vielmehr die des Moorenweiser Ortsteils Brandenberg, von dem aus die Rotoren direkt südlich stehen könnten. Die Flächen, die nicht vollumfänglich in Frage kommen, haben eine Größe von über 150 Hektar. Wegen der 10-H-Regelung wurden die Windräder damals nicht mehr weiter verfolgt.

Nach Auffassung des Gemeiderates sollte Kottgeisering keinen Alleingang machen, sondern versuchen, sich mit anderen Gemeinden abzustimmen. „So könnte vielleicht ein zusammenhängendes Gebiet für Windkraft entstehen und eine Verspargelung der wertvollen Landschaft vorgebeugt werden“, sagte Folger.

