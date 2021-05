Vogelturm: Klagen über mehr Müll 

Kottgeisering

von Lisa Fischer schließen

Kleiderbügel, gebrauchte Taschentücher, Eisverpackung, Getränkebecher und Kartonagen: Immer häufiger sind Anwohner in Kottgeisering über Müll am Vogelturm verärgert.

Kottgeisering - Das berichtet ein Tagblatt-Leser. Nicht nur, dass der Naturbeobachtungsturm im Ampermoos mitten in einem Naturschutzgebiet liegt – „was hat das Zeug da zu suchen?“, fragt sich der Kottgeiseringer. In der Vergangenheit haben er und seine Frau bei der abendlichen Spazierrunde schon oft parallel Hinterlassenschaften der Gäste aufgesammelt, die in dem Gebiet herumlagen. „Erst letztens kam uns eine Naturkundlerin mit Händen voll Müll entgegen und fragte, ob wir eine Tüte dabei hätten.“

Der nächste Mülleimer ist weiter weg, das weiß der Kottgeiseringer aus eigener Erfahrung. „Aber man kann seinen Müll auch einfach wieder mit nach Hause nehmen.“ Die Situation um den beliebten Vogelturm herum habe sich schon im vergangenen Jahr verschlechtert. „Mittlerweile ziehen große Gruppen Wanderer durch den Ort, ausgerüstet mit Rucksäcken und Wanderschuhen“, berichtet der Anwohner. Es sei verständlich, dass in Corona-Zeiten mehr Menschen die Region um ihre Heimat herum erkunden wollen. „Eine große Bitte wäre es aber, das, was man zum Vogelturm mitbringt, auch wieder mitzunehmen, damit alle sich am sauberen „Naturbeobachtungsturm weiterhin erfreuen können“, richtet sich der Anwohner an alle Ausflügler. lif