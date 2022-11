Mit einem Luftwaffengeschwader in Australien

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Die sechs bayerischen Eurofighter vom anderen Ende der Welt (im Hintergrund) sorgten in Australien für hohes Medieninteresse. © mjk

Einmal auf die andere Seite der Erdkugel. Was für eine Urlaubsreise kein großer Akt ist, stellt für ein Luftwaffengeschwader, das sechs Eurofighter und 240 Soldaten samt Material in über 50 Seecontainern nach Australien verlegt, ein gewaltiges Unterfangen dar.

Kottgeisering/Darwin – Tagblatt-Reporter Max-Joseph Kronenbitter aus Kottgeisering, Pressestabsoffizier bei der Bundeswehr, berichtet von einer Übung in Down Under.

Nach rund eineinhalb Stunden Flugzeit geht einem Kampfflugzeug auch bei sparsamster Fahr-, besser gesagt Flugweise der Sprit aus. Wenn man bis in den indopazifischen Raum theoretisch rund 14 Stunden Flugzeit vor sich hat, ist es aber keine gute Idee, zum Tanken ständig Zwischenlandungen zu machen. Also muss eine fliegende Tankstelle dabei sein, bei der die sechs Eurofighter aus dem Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg/ Donau andocken können.

Das war nur eins von unzähligen Details, um die sich die Planer der größten Verlegung, die die Luftwaffe je unternommen hat, kümmern mussten. Hinter den gut 20 Stunden, die die Eurofighter mit einer Zwischenlandung (in Abu Dhabi) und über zehn Luftbetankungen bis Singapur benötigten, stecken fast zwei Jahre Vorbereitungszeit.

Übungsluftraum im Outback

Nach drei Tagen Pause ging es dann weiter ins australische Darwin, Hauptstadt des Northern Territory. Dort nahmen die Bayern an der von der königlich australischen Luftwaffe organisierten Übung Pitch Black teil. Übersetzt heißt die Übung „pechschwarz“, was darauf hindeutet, dass viele Einsätze in stockfinsterer Nacht geflogen werden. Das ist fliegerisch nicht nur beim Luftkampf, sondern auch bei der Luftbetankung sportlich.

Beim Tag der offenen Tür auf dem Flugplatz Darwin gehört es zu den Aufgaben von Presseoffizier Max-Joseph Kronenbitter, das deutsche Engagement in Australien und den Eurofighter in der Sonderfolierung im Hintergrund zu erklären. © Herrmann/Bundeswehr

Malaysia, Japan, Singapur, Indien – sich mit diesen und weiteren 13 Staaten, so genannten „Wertepartnern“, fliegerisch und technisch auszutauschen, war das Ziel bei der erstmaligen Teilnahme. So besuchten sich Techniker gegenseitig an Maschinen, die sie noch nie aus der Nähe gesehen hatten. Ein Mitflug eines deutschen Eurofighter-Piloten in einer indischen Suchoi-30 russischer Bauart zählte zu den Highlights auf der Piloten-Seite.

Auswanderer ratschen in Muttersprache

Freilich boten auch das wolkenlose Wetter der Trockenzeit und der deutschlandgroße Übungsluftraum über dem menschenleeren Outback Trainingsbedingungen, die in NATO-Ländern selten zu finden sind. Für die Piloten bedeutet das aber auch: „Wenn Sie sich aus Ihrem Flugzeug schießen, kann es bis zu drei Tage dauern, bis wir bei Ihnen sind“, wie es in einem Briefing hieß.

26 000 Gäste bei Tag der offenen Tür

„Die Australier präsentierten sich als hervorragende Gastgeber“ stellte der Kontingentführer, Oberst Gordon Schnitger, nach der Abschluss-Zeremonie zufrieden fest. Aber auch „die Deutschen“ waren trotz einiger Nachtflüge offensichtlich gern gesehene Gäste.

Auffallend viele VIP-Besuche australischer Politiker im deutschen Kontingent hatten vor allem einen Grund: Alle wollten den sonderfolierten „Air Ambassador“ (Luft-Botschafter) sehen, jenen Eurofighter, auf dem die Flaggen der teilnehmenden Nationen abgebildet sind. Dieser war – als einziges Kampfflugzeug in buntem Outfit – auch der Eyecatcher bei dem Tag der offenen Tür, zu dem über 26 000 Besucher auf den militärischen Teil des Flugplatzes Darwin strömten. In unzähligen Gesprächen an dem Fotomotiv schlechthin stellten die Soldatinnen und Soldaten fest, dass es hier viele deutsche Auswanderer gibt, die sich über einen Ratsch in der Muttersprache freuten.

Der Vorbeiflug aller beteiligten Flugzeugmuster an dem für seine kitschigen Sonnenuntergänge berühmten Mindil-Beach ist ein weiterer gesellschaftlicher Höhepunkt bei dieser, seit Jahrzehnten alle zwei Jahre stattfindenden Übung. Die „International Night“, bei der die Neuburger in Dirndl und Lederhosen Bier und Obatzden kredenzten und im Gegenzug Sake und Sushi bei den in Kimonos gewandeten Kameraden aus Japan probierten, war dagegen ein rein interner Event für die weit über 2500 Übungsbeteiligten.

Baden lieber ohne Krokodile

Nach der Beendigung von Pitch Black und vor Beginn der nächsten internationalen Seekriegs-Übung Kakadu durften die Soldaten das Wochenende für Exkursionen in die Umgebung nutzen. Springende Krokodile im Adelaide-Fluss oder ein Bad in den zahlreichen, meist krokodilfreien Wasserbecken der Nationalparks standen im Fokus der Freizeitaktivitäten.

Bei der Rückverlegung von Australien legten drei Eurofighter einen Zwischenstopp in Singapur ein, während die drei anderen Jets, darunter der sonderfolierte Air Ambassador, auf Einladung der japanischen Luftstreitkräfte am Fujiyama vorbei nach Tokio flogen. „Unser Engagement im Indopazifik darf aber keine einmalige Sache bleiben. Daher ist es gut, dass nach der Marine im letzten Jahr, wir in diesem, das Heer im nächsten Jahr an einer Übung in Australien teilnehmen“, sagte der Inspekteur Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, der auch selbst einige Missionen in Australien flog.

