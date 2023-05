„Zamanand“: Kottgeiseringer stellt Festival in München auf die Beine

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Sie machten das frühere Streetlife- zum Zamanand-Festival: (v.l.) Jörg Senninger, Mathias Heinzinger und Manuel Schaumann. © Anna Tokarski

Geld zusammenzukratzen ist nur ein kleiner Teil des „teuren Hobbys“ von Mathias Heinzinger. Aber „Zusammen“ ist gleichzeitig auch Programm, genauer gesagt Bestandteil seines Großprojekts.

Kottgeisering – Kommt mit „miteinander“ noch ein weiteres Adverb hinzu, ist der Kunstname des Projekts komplett: „Zamanand“ heißt das Festival, das der Kottgeiseringer mit Manuel Schaumann und Jörg Senninger am kommenden Wochenende auf der Münchner Ludwigstraße veranstaltet.

Acht Locations und Bühnen reihen sich auf dem einen Kilometer langen Straßenabschnitt zwischen Feldherrnhalle und Siegestor auf. „Dazwischen gibt’s ein vielfältiges Aktions- und Mitmachprogramm rund um Klima- und Umweltschutz, soziales Engagement und gemeinsame Aktivitäten“, berichtet Heinzinger. Hervorgegangen aus dem mittlerweile eingestellten Streetlife-Festival der vergangenen Jahre veranstaltet das Trio nun zum zweiten Mal das Zamanand-Open-Air, ein drittes soll Mitte August folgen.

„Es ist schon etwas ganz Besonderes, mitten in München auf einer sechsspurigen Straße, wo sonst der Verkehr tobt, ein riesen Festival zu veranstalten“, sagt der 36-Jährige, der sich schon bei der Subkultur in Bruck engagiert hat. Möglich wird das Festival durch den autofreien Tag in München – die Landeshauptstadt ist Projektpartner von Zamanand. Ohne die Stadt und knapp ein Dutzend weiterer Sponsoren wäre das Open-Air nicht zu stemmen. Die Finanzierung ist jedes Mal schwierig, daher arbeiten viele der Organisatoren ehrenamtlich, ein paar auf 450-Euro-Basis. „Durch die Festpreis-Vergabe an Gastronomen ist immerhin das finanzielle Risiko tolerabel“, so Heinzinger, der bei der Messe München als technischer Manager arbeitet. mjk

