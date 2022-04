Nach Corona-Pause: Heiliges Grab ist zurück

Kottgeisering

Von Max-Joseph Kronenbitter schließen

Zwei Jahre lang war es wegen der Pandemie verschwunden, nun wurde es wieder in der Pfarrkirche St. Valentin in Kottgeisering aufgebaut: das Heilige Grab. Bis Ostermontag ist es nun dort zu sehen.

Kottgeisering – „Viele Kirchgänger haben schon nachgefragt, ob wir das Heilige Grab in diesem Jahr wieder aufstellen – aber das war für uns gar keine Frage“, sagt Messnerin Angelika Entholzer. „Nach drei Jahren Pause mussten wir etwas länger überlegen, wie die Teile zusammengehören“, berichtet ihr Mann Hermann Entholzner. „Aber wir hatten sie ja beim letzten Mal entsprechend beschriftet.“ So ging der Aufbau relativ flott voran.

Schon einmal war das Heilige Grab in einer Art Dornröschenschlaf gewesen, versteckt auf dem Speicher des Kottgeiseringer Leichenhauses. Damals aber etliche Jahre lang, bevor es vor neun Jahren wieder entdeckt worden war. Nur die ältesten Pfarrmitglieder konnten sich noch schwach an das Heilige Grab erinnern, das Apsis-füllend vermutlich in den 1960er Jahren zuletzt in der Pfarrkirche aufgebaut gewesen war. Zur allgemeinen Überraschung hatte die aus einem Dutzend Einzelteilen bestehende Holzkonstruktion die jahrzehntelange Lagerung weitgehend holzwurmfrei überstanden.

Das erste Aufstellen der ungewöhnlichen Kombination aus Grab und dreidimensionaler Präsentations-Kulisse für das Allerheiligste wie auch das des Auferstandenen gestaltete sich vor neun Jahren nicht ganz einfach, da es keine historischen Fotografien gab, die als Vorbild dienen konnten.

Aber alle Teile, zu denen auch die mit gefärbtem Wasser zu füllenden „Schusterkugeln“ gehören, waren noch vorhanden. Neu angeschafft wurde der schwarze Stoff zur mystischen Verdunklung des Altarraumes, auch die Gloriole bekam durch Vergoldung einen neuen Glanz. mjk

