Mangel an Kita-Plätzen wird kritisch

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Eine Kita. © Beispielfoto: dpa

Die Belegungssituation im Kinderhaus Kottgeisering hat sich nochmals verschärft. Dies berichtete Kindergartenreferentin Alexandra Stumbaum (FW) in der Gemeinderatssitzung.

Kottgeisering – Wenn nicht über zehn Kinder in auswärtige Kinderhäuser gehen würden, wäre die Situation schon längst nicht mehr tragbar. „Problem ist, dass viele Eltern ihre Sprösslinge mehrfach anmelden – nach dem Motto: Hauptsache ich krieg einen Platz, egal wo“, stellte Franziska Baumgartner (FW) fest.

Für die Gemeinde stellt sich diese „große Herausforderung“ (so nannte es Bürgermeister Andreas Folger/Wählergruppe Bürgervereinigung) nicht zum ersten Mal. Schon vor rund zehn Jahren hatte der damalige Gemeinderat einen Neubau auf dem extra dafür vorgesehenen Grundstück am östlichen Ende des Keckweges bis zur Baureife gebracht. Denn ein Anbau an das bestehende, alte Schulhaus an der Schulstraße war aufgrund der beengten Grundstücksverhältnisse gescheitert. Gestoppt worden waren die Pläne dann durch die wieder rückläufige Nachfrage.

Um die Belegungssituation nicht im gesamten Plenum des Gemeinderates zu diskutieren, soll jetzt ein „Ausschuss für Kinderbetreuung“ gegründet werden. Dieser soll auch Vorschläge zur Deckung des Betreuungsbedarfs erarbeiten und nötigenfalls die Planung und den Bau einer neuen Betreuungseinrichtung begleiten. Dem Ausschuss gehören an: Kirstin Kortländer (CSU), Gabi Golling (Grüne), Stefan Schleibner (SPD), Marcus Lerner (Bürgervereinigung), Alexandra Stumbaum (Freie Wähler) und Kraft Amtes Bürgermeister Andreas Folger. mjk

