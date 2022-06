Nach Protesten: Baurecht wird begrenzt

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Bürgerproteste und viele Einwände bei der öffentlichen Auslegung des geänderten Bebauungsplanes – das hat etwas bewirkt: Der Gemeinderat Kottgeisering erweitert das Baurecht im Bereich „Am Gereut/Villenstraße Süd“ nicht so stark wie geplant.

Kottgeisering – Die Möglichkeiten der Nachverdichtung sind in der Villengegend nun deutlich reduziert. „Die Gemeinde gewichtet den von vielen Grundstückseigentümern geäußerten Wunsch nach Ruhe, weniger Verkehr und einem unveränderten Gebietscharakter höher“, zitierte Bürgermeister Andreas Folger (Bürgervereinigung) aus der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat. Im Juristendeutsch heißt das: Es bleibt beim „Reinen Wohngebiet“, obwohl es fachliche Gründe für die Umwandlung in ein „Allgemeines Wohngebiet“ gegeben hätte. Damit ist zum Beispiel die Möglichkeit, nicht störende Handwerks- oder Gewerbebetriebe anzusiedeln, prinzipiell vom Tisch.

Bei der Wandhöhe einigten sich die Räte auf 6,50 Meter, die Firsthöhe darf 7,80 Meter in den Übergangsbereichen zur Landschaft und 8,50 Meter im Inneren nicht überschreiten. Mit der Festlegung auf drei Wohneinheiten bei Einzelhäusern und zwei bei Doppelhaushälften verhindert die Gemeinde gebietsuntypische Mehrfamilienhäuser, die für offensichtlich ungeliebte Investoren interessant wären.

In den bisherigen Stellungnahmen vielfach bemängelt worden waren auf der Straße geparkte Autos, dass die Fahrer zu schnell unterwegs und die Sichtverhältnisse schlecht sind. Ein Verkehrskonzept solle Abhilfe schaffen. Folger erklärte jedoch, dass im Rahmen eines Bebauungsplanes nur Verkehrsflächen, Garagen und Stellplätze festgesetzt werden können – nicht jedoch Tempolimits und Haltverbote.

Schwierig stellt sich laut Bürgermeister auch die Festsetzung von zu erhaltenden Bäumen dar, weil es nicht zu einem Baurechtsentzug kommen dürfe. Nur da, wo es keinen Konflikt mit Baugrenzen gebe, sollen (nur) Laubgehölze unter Schutz gestellt werden.

Von Bürgern kritisiert worden war zudem, dass die Eichenstraße und Am Gereut nicht asphaltiert sind. Das sei bislang daran gescheitert, so Folger, „dass die Grundstücke teilweise nicht im Eigentum der Gemeinde waren“. Von der Kommune heißt es nun, es gebe mit der Bebauungsplanänderung Möglichkeiten, in den Besitz der Flächen zu kommen. Konkretere Informationen werden nicht erteilt. Enteignungen schloss der Bürgermeister auf Tagblatt-Nachfrage aber aus.

Als Reaktion auf die jetzt beschlossenen Änderungen stellte Gerd Binnig, Sprecher einer Interessensgemeinschaft, die sich damals gegründet hatte, fest, dass die neu festgelegten und relativ hohen Maßzahlen wie Firsthöhe oder Grundflächenzahl den Charakter des Wohngebietes verändern werden. „Es ist aber klar erkennbar, dass der Gemeinderat intensiv um einem Kompromiss bezüglich zeitgemäßer Verdichtung gerungen hat“, sagte Binnig dem Tagblatt. Wegen dieser weitreichenden Änderungen muss der Bebauungsplan jetzt nochmals ausgelegt werden. Binnig will aber keine weiteren Aktivitäten mehr unternehmen.

