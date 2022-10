Nachbarschaftstag zum Thema Gewässer

Teilen

Am nutzbar gemachten Mutterbach in Kottgeisering stellten sich die Teilnehmer des Tags zum Gruppe © auf.

Der Gewässer-Nachbarschaftstag für den Landkreis hat jüngst in Kottgeisering stattgefunden. Doch was ist das eigentlich?

Kottgeisering – In Bayern obliegt der Unterhalt der kleinen Gewässer (Gewässer dritter Ordnung) den Kommunen. Er muss wirtschaftlich und ökologisch verträglich durchgeführt werden. Und dazu braucht es Wissen und Erfahrung. Um die Kommunen bei dieser Aufgabe zu unterstützen, wurden im Jahr 2002 auf Initiative des Bayerischen Umweltministeriums die Gewässer-Nachbarschaften Bayern ins Leben gerufen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Seitdem werden landkreisweit Nachbarschaftstage organisiert. Vertreter von Fachbehörden wie dem Landesamt für Umwelt, dem Wasserwirtschaftsamt, dem Amt für Ländliche Entwicklung und der Unteren Naturschutzbehörde unterstützen fachlich.

Thema ist derzeit besonders der Klimawandel, der großen Einfluss auf die Gewässer hat. Bäche und kleine Flüsse sind von stark schwankenden Wassermengen extrem betroffen: Sie laufen voll bei Hochwasser, trocknen aber auch schnell aus, wenn es lange nicht regnet.

Ziel der Nachbarschaftstage ist der Austausch zwischen all denjenigen, die für den Unterhalt der Gewässer verantwortlich sind. Sie dienen auch zur praxisorientierten Qualifizierung und dazu, Ansprechpartner kennen zu lernen sowie Tipps zu sammeln. Insgesamt soll der Austausch nicht nur den Gewässern und damit der Umwelt dienen, sondern auch den Bürgern zugutekommen. Zum Beispiel, indem besprochen (und dann umgesetzt wird) wird, wie man Bäche frühzeitig und wirksam an die Folgen des Klimawandels anpassen kann – dann wird das an einen Bach angrenzende Wohngrundstück hoffentlich nicht mehr überspült und in Trockenzeiten müssen vielleicht weniger Fische aus ausgetrockneten Bachläufen gerettet werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.