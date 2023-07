Neuer Anlauf für Windräder im Wald bei Kottgeisering

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Teilen

Ein derartiger Fichtenwald könnte in dem Waldstück nördlich des Wertstoffhofes an der Brandenberger Straße für ein Windrad weichen müssen. © kronenbitter

Den Vorschlag, in den Wäldern nordwestlich von Kottgeisering Windkraftanlagen zu installieren, gab es schon einmal. Damals scheiterte es aber am Widerstand der Bürger und an der 10-H-Regelung. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf.

Kottgeisering – Über eigene Waldflächen verfügt die Gemeinde nicht. Größere, in Frage kommende Flächen befinden sich im Staatsbesitz. Die Bayerischen Staatsforsten möchten – trotz aufgeweichter 10-H-Regelung – jedoch nicht gegen den Willen der Bürger Windräder statt Bäume in den Wald pflanzen, sondern sind an größtmöglicher Akzeptanz interessiert.

Danach sieht es momentan aus, denn der Kottgeiseringer Gemeinderat hat nach wiederholten Beratungen und einer Ortsbesichtigung jetzt grundsätzlich grünes Licht gegeben. Bürgermeister Andreas Folger (Bürgervereinigung) appellierte erfolgreich, möglichst wenige Auflagen mit dieser Zustimmung zu verknüpfen.

Um die Wirtschaftlichkeit der Anlagen nicht zu beeinträchtigen, werden vonseiten der Gemeinde weder die Nabenhöhe noch die Länge der Rotorblätter limitiert. „Der Gemeinderat hat auch mit knapper Mehrheit davon abgesehen, seine Zustimmung auf zwei Windräder zu beschränken“, so Folger. Die maximale Anzahl – in früheren Gesprächen war einmal von drei die Rede – würde sich aus den nach wie vor festgeschriebenen Abständen zur Wohnbebauung ergeben.

Im „Interkommunalen Teilflächennutzungsplan Windkraft“ wären auf zwei Teilflächen ein 65 Hektar großes Areal vorgesehen. Lediglich im Sinne einer dringenden Empfehlung wurde aufgenommen, dass es eine Beteiligungsmöglichkeit in Form eines vergünstigten „Bürgerstrommodells“ für Kottgeiseringer geben soll.

Bei der Ortsbesichtigung machte der Vertreter der Staatsforsten deutlich, dass sich Wald und Windkraft prinzipiell vertragen, allerdings sollte auf einen schonenden Umgang mit Waldflächen geachtet werden. Nicht die rund 3000 Quadratmeter für den Standort an sich seien das Problem, sondern die notwendigen Rodungen und Eingriffe für den Antransport und Aufstellung.

Ausschlussflächen sind natürlich das Naturwaldreservat zwischen der Bahnlinie und dem Moorenweiser Ortsteil Brandenberg, ein alter Weißtannenwald, sowie ein Ulmenbestand, der zur Saatgutgewinnung genutzt werde. Aber es gebe noch reichlich Fichten-Monokulturen, deren Verlust verschmerzbar sei. „Damit zeigt der Gemeinderat, dass uns der Schutz wertvoller Waldbestände ein Anliegen ist, aber wir auch der Erzeugung von Windenergie den Weg ebnen wollen“, so der Bürgermeister. Jetzt seien die Staatsforsten am Zug.

Folger rechnet damit, dass in Kürze eine Ausschreibung erfolgt, an der sich Investoren oder Stromanbieter beteiligen können. Ob es angesichts mehrerer möglicher Windkraftanlagen-Projekte im Landkreis ein regionaler Projektträger wird – wie vom Gemeinderat favorisiert –, ist dabei völlig offen.