Rathaus-Chefin ist unentschlossen

Ob Bürgermeisterin Sandra Meissner von der Bürgervereinigung (BV) für eine zweite Amtszeit ins Rennen geht, ist noch völlig offen. „Es macht Spaß und ich kann mir’s vorstellen“, sagt Meissner auf Nachfrage. Aber sie betont auch: „Ich hab mich noch nicht entschieden.“

Kottgeisering–

Zuerst will sich die Mutter von vier Kindern mit ihrer Familie abstimmen, Freunde befragen und mit der Bürgervereinigung, der stärksten Fraktion im Kottgeiseringer Gemeinderat, beraten. Eine finale Entscheidung will Meissner spätestens im Herbst treffen. Das ist Vizebürgermeister und BV-Sprecher Andreas Folger eigentlich zu spät. Er und die anderen drei BV-Mitglieder im Gemeinderat hatten sich erhofft, dass die Öffentlichkeit zum nächsten halbjährlichen BV-Treffen am 13. März bereits ein klares Signal bekommt. „Sicher ist jedenfalls, dass die Bürgervereinigung wieder einen Kandidaten stellen wird“, stellt Maria Klotz (BV) fest.

Zu den motivierenden Seiten des Bürgermeisterdaseins zählt Sandra Meissner ihre Bürgernähe, die sich im vielfachen Kontakt bei Vereins- und Bürgerversammlungen und Geburtstagsbesuchen äußert. „Besonders gern verheirate ich als Standesbeamtin junge Leute“, verrät Meissner – eine Tätigkeit, die vor allem dann besonders feierlich sein muss, wenn es danach nicht in die Kirche geht. Bei den zwei bis drei Trauungen im Jahr gibt Meissner neben dem formalen Akt eine individuelle Traurede, Gedicht oder Geschichte mit auf den gemeinsamen Weg.

Feedback manchmal zu heftig

Zu den weniger erbauenden Seiten gehört, wenn das Feedback der Bürger zu heftig wird. „Manchmal muss man sich wundern, wie von einigen normale Umgangsformen und Höflichkeit vernachlässigt werden“, berichtet die Bürgermeisterin. Berechtigte Kritik höre man sich ja gern an, aber die Art und Weise, wie es gesagt wird, sei vereinzelt grenzwertig, auch gegenüber den Mitarbeitern der Verwaltung.

„Es macht Spaß, dass ich im Ort etwas bewegen kann und es ist schön zu sehen, dass lange geplante Maßnahmen dann auch funktionieren“, sagt Meissner und nennt die bereits realisierten Neubauabschnitte bei der Trinkwasserversorgung in der Johannishöhe und der Südlichen Villenstraße. Diese Arbeiten und das vorliegende Sanierungskonzept der gesamten Trinkwasserleitung im Gemeindegebiet seien die wichtigsten Projekte der vergangenen fünf Jahre, weil es zur Daseinsvorsorge zählt. In Meissners Amtszeit fiel auch die Umstellung der Verantwortlichkeit für das Trinkwassernetz an die Stadtwerke Fürstenfeldbruck.

Das Thema Sanierung des Trinkwassernetzes wird Meissner zufolge die Gemeinde noch einige Jahre beschäftigen. „Es muss kontinuierlich weitergehen, auch wenn gebührenfinanzierte Maßnahmen ein eher unbeliebtes Thema in der Bevölkerung sind.“

Sanierung des Mutterbachs

Schön wäre es, wenn die weit fortgeschrittenen Planungen zum naturnahen Umbau des Mutterbachs im Bereich des Angers realisiert werden könnten. Konkret äußern wollte sich die Bürgermeisterin dazu aber vorerst nicht.

Während der Zug für das Senioren-Wohnprojekt „SeWoKo“ mangels Grundstück und Baurecht nach Grafrath abgefahren ist, hat Meissner für das Thema Nahversorgung noch Hoffnung – selbst wenn die Gemeinde auch hierfür weder ein geeignetes Grundstück noch Baurecht zur Verfügung stellen kann. Ebenfalls offen ist, wie die einstige Beispielkommune Kottgeisering die Räumliche Entwicklungsstrategie (RES) des Landkreises weiterverfolgen könnte. „Es bleibt spannend“, resümiert die Bürgermeisterin. (mjk)

