Stabübergabe in der Hausarztpraxis

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Bei der Praxisübergabe (v.l.): Elisabeth Eikelmann, Jochen Kammann und Bürgermeister Andreas Folger. Es ist für den Ort und seine Bewohner von unschätzbaren Wert, dass die ärztliche Versorgung nach wie vor sichergestellt ist Bürgermeister Andreas Folger © kronenbitter

30 Jahre lang war Dr. Jochen Kammann Arzt in Kottgeisering. Nun hat er seine Praxis übergeben. Seinen Nachfolgerin ist zugleich auch seine neue Chefin. Denn Kammann bleibt den Kottgeiseringern erhalten – als Außendienstler.

Kottgeisering – „Die Landbevölkerung hier ist noch in Ordnung, die haben keine so überzogenen Ansprüche wie in der Stadt und nehmen nur dann Hilfe in Anspruch, wenn sie wirklich nötig ist“, sagt der bisherige Kottgeiseringer Praxisinhaber Dr. Jochen Kammann. Das sei auch einer der Gründe, warum er schon drei Jahre über die eigentliche Rentenaltersgrenze hinaus arbeitet. Und warum er es schon genau 30 Jahre in seiner dörflichen Praxis ausgehalten hat – obwohl seine Familie im Freisinger Landkreis zuhause sind. „Wir leben ein kreatives Familienmodell“, berichtet der leidenschaftliche Landarzt augenzwinkernd.

Die Wahl fiel damals auf Kottgeisering, „weil ich hier viele Freunde habe und mit Drogen-Patienten relativ wenig zu tun habe“, berichtet Kammann, der sich nach dem Abitur an der Sporthochschule in Köln zum Diplom-Sportlehrer ausbilden

ließ. Ganz aufhören will er aber noch nicht – und so macht er ab jetzt Hausbesuche und kümmert sich um seine Patienten in den Seniorenheimen Marthashofen und Jesenwang.

Im Außendienst

Eine reibungslose Praxisübergabe war ihm auch deswegen wichtig, weil seine Praxis-Nachfolgerin Elisabeth Eikelmann auch seine neue Chefin ist. Von ihr hat er sich als Außendienstler anstellen lassen. Die Fachärztin für Allgemeinmedizin kommt aus einer Hausarztpraxis in Jesenwang und praktiziert bereits in Kammanns ehemaligen Räumen. Auch das Sprechstundenteam Petra Ullrich und Theresa Krebs hat Eikelmann übernommen.

„Mein Ziel ist, eine wohnortnahe Familienmedizin für alle Altersgruppen anzubieten“, so die 52-Jährige. Ganz bewusst will Eikelmann einen Kontrapunkt zu den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und den anonymen Großpraxen setzen.

Dass alle willkommen sind, freut Bürgermeister Andreas Folger besonders: „Es ist für den Ort und seine Bewohner von unschätzbarem Wert, dass die ärztliche Versorgung nach wie vor sichergestellt ist“, sagte der Rathauschef. Er überreichte Eikelmann einen Blumenstrauß als Willkommens- und Kammann einen Kottgeiseringer Krug als Abschiedsgeschenk.

