Storchenpaar in Kottgeisering zieht vier Jungvögel groß

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Aus dem Nest recken sich vier kleine Schnäbel dem Futter des Elternvogels entgegen. © Dieter Eder

Gleich vier flauschige Köpferl mit noch kurzen, dunklen Schnäbeln recken sich seit dieser Woche über den Rand des Storchennestes auf dem Schlauchturm der Kottgeiseringer Feuerwehr.

Kottgeisering – Das berichtet der Storchen-Experte Dieter Eder und dokumentiert das mit einigen Fotos. Vom Obergeschoss-Fenster seines Hauses unmittelbar daneben hat er einen guten Blickwinkel, zuerst auf das Brut- und seit einigen Tagen auf das Fütterungsgeschäft der Storchenbabys.

„Um den 1. Mai herum dürften sie geschlüpft sein“, berichtet Eder dem Tagblatt. Seitdem wechseln sich Storchenmama und Storchenpapa beim Bewachen des Nestes und Heranschaffen von Futter ab. Auf dem Speiseplan stehen vorwiegend Mäuse und Würmer, gelegentlich ist auch mal ein Frosch dabei. Das würgen sich die Eltern aus ihren Hälsen und stopfen es den Jungen in ihre kleinen Schnäbel. „Wenn ein Brocken zu groß ist, dann werfen sie ihn in die Luft und fressen ihn selber“, hat Eder beobachtet.

„Das größte der vier dürfte mittlerweile so groß wie eine Henne sein“, schätzt er. Das miserable Wetter und der viele Regen hat den Jungen bis dato noch nicht viel ausgemacht. Die Säuberungsaktion, die Eder zusammen mit Wilhelm Huß im Spätwinter durchgeführt hatte, sei deswegen so wichtig gewesen, weil dabei auch der betonartige Dreck aus Kot beseitigt wurde, der andernfalls zu einer Badewanne geworden wäre, in dem die Jungen schlichtweg ersaufen würden.

Vogelnachwuchs noch nicht über dem Berg

Über den Berg sind die vier noch lange nicht. Auch im vergangenen Jahr schlüpften vier, nur einer erreichte das flugfähige Alter, hatte aber eine deutlich sichtbare Fehlstellung an einem seiner stelzenartigen Füße.

Dass es alle vier schaffen, sei eher unwahrscheinlich, deswegen sucht Eder immer mit sorgenvollen Blicken den Boden um den Schlauchturm ab. Vor Anfang Juli sei nicht mit den ersten Flugversuchen zu rechnen. Bis dahin heißt es Daumen drücken und vor allem auf ein Wetter ohne heftige Wolkenbrüche mit Gewitterstürmen zu hoffen.

