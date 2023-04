„Schmankerl der Fauna“: Überraschender Artenreichtum im Schönwald

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Biologe Stephan Kühbandner vor zwei Jahren beim Aufbau der Insektenfallen im Schönwald. © Kronenbitter

172 Gliederfüßer-Arten haben die Biologen vor zwei Jahren innerhalb von acht Wochen im Schönwald nachgewiesen. Jetzt liegt eine detaillierte Auswertung vor, die faunistische Schmankerl enthält.

Kottgeisering – Um die im Naturwaldreservat Schönwald gefundenen 47 Käfer-Arten, 54 Zweiflügler, also Fliegen und Mücken, elf Hautflügler-Arten (dazu gehören Bienen, Wespen, Hummeln) und 39 Schmetterlings-Arten zu unterscheiden, muss man Spezialist sein. Mit der Lupe oder dem Mikroskop werden Eigenschaften wie Beinlänge, Fühlerform, Flügelfarbe und Flügelwölbung sowie Behaarung betrachtet, um sie dann mithilfe einschlägiger Literatur zu bestimmen.

Staunen über Seidenkäfer-Exemplar

Wenn das mit Fallen gefangene Insekt noch lebt, wird auch dessen Verhalten zur Benennung herangezogen. „Sehr schnelle, purzelnde Bewegungen, wenn man ihn in die Hand nimmt, deuten auf den Anaspis ruficollis hin“, erklärt Stephan Kühbandner. „Diese dienen dazu, dass sich der Käfer von der Rückenlage umdreht, um in eine günstige Abflugposition zu kommen.“ Damit hat der Biologe zu seiner Überraschung ein sehr stark gefährdetes Exemplar aus der Familie der Seidenkäfer gefunden, für den es nur einen lateinischen Namen gibt. Die Larven leben im Totholz alter Eichen – obwohl es die im Schönwald weniger gibt, dafür umso mehr Buchen.

Weil der Schönwald seit Jahrzehnten nicht mehr bewirtschaftet wird, bleibt alles, was abstirbt oder umfällt, liegen. Es entsteht Totholz. „In Mitteleuropa ist zirka ein Viertel aller Käferarten auf Totholz angewiesen“, weiß Kühbandner. Im Schönwald sind es Käfer aus den Familien der Bock-, Joch-, Schnell-, Weich-, Bunt-, Poch- und Stachelkäfer. Insgesamt gut ein Dutzend Arten. Sie legen Bohrgänge an und zerlegen regelrecht das Holz. Weitere Insektenarten bewohnen die modernden Stämme und machen daraus sogenannte Mikrohabitate. Pilze und Bakterien geben dem einstigen Holz den Rest, sodass es nach wenigen Jahren völlig abgebaut ist.

100 Reservate bundesweit untersucht

Einen direkten Vergleich zu einem nicht-naturbelassenen Waldstück gibt es aufgrund fehlender Datensätze noch nicht. Mit der Untersuchung wollen die Biologen zunächst einen Vergleichsdatensatz herstellen. Fest steht aber nun, dass der Artenreichtum im Schönwald deutlich höher ausfällt als nebenan im „Wirtschaftswald“.

Bei dem Projekt „natWald100“ wurden bundesweit 100 Naturwald-Reservate untersucht. Dabei geht es um das Vorkommen verschiedener Insekten. Ziel sei aber vor allem, so Kühbandner, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, „wie sich die Einstellung der Waldbewirtschaftung auf Biodiversität und Kohlenstoffspeicherung auswirkt“. Dazu habe man neben der Biodiversität der Insekten auch die Vegetation, die Waldstruktur und Bodenproben untersucht.

Diskussionsbeitrag zur Doppelkrise

Fazit der Fachleute sei, in den Wäldern einen angemessenen Anteil von standortheimischen Baumarten in den Beständen zu beteiligen. Dies sind in Mitteleuropa die Buche, Ahorn- und Eichenarten. Darunter sollte ein gewisser Anteil an älteren Bäumen sein. Kühbandner betont, die Doppelkrise Klimawandel plus Artensterben lasse die Anforderung an den Wald enorm steigen. Die Studie wolle einen Beitrag zu dieser Diskussion leisten.

Sieben gefundene Arten stehen auf der Roten Liste

Sieben faunistische Besonderheiten unterstreichen die hohe ökologische Bedeutung des Schönwalds: Vier dort gefundene Käfer- und drei Schmetterlings-Arten stehen in unterschiedlichen Gefährdungskategorien auf der Roten Liste Deutschlands. Neben dem stark gefährdeten Seidenkäfer gibt es den Malthinus facialis, der zur Familie der Weichkäfer gehört. Obwohl deutschlandweit verbreitet, gilt er als gefährdet. Die Tiere kommen an Waldrändern und auf Lichtungen vor. Prionocyphon serricornis wird zu den Jochkäfern gezählt. Die Larven leben im Wasser, die Käfer an Land. Die Art lebt in wassergefüllten Astlöchern und Wurzelnischen alter Laubbäume und ist als gefährdet eingestuft.

Gefährdet ist auch der Holzbuntkäfer, er kommt auf Kahlschlagflächen sowie an den Rändern von Laub- und Mischwäldern und Parks vor. Die Larven jagen die Larven anderer, in Hartholz lebender Insektenarten.

Das Rotkragen-Flechtenbärchen ist eine Schmetterlingsart. Die Raupen ernähren sich von Flechten, die auf Laub- und Nadelbäumen vorkommen. Die Falter fliegen dann von Anfang Mai bis Juli und sind eher nachtaktiv (Gefährdung unbekannten Ausmaßes).

Der Olivgrüne Bergwald-Blattspanner, ein Schmetterling, fliegt von Mai bis August und seine Raupen ernähren sich von Waldmeister. Die Art steht auf der Vorwarnliste.

Der Gelbköpfige Springkraut-Blattspanner steht auch auf der Vorwarnliste. Die Schmetterlinge fliegen von Mai bis August und sind nachtaktiv. Die Raupen ernähren sich vom Großen Springkraut, das auch „Rühr mich nicht an“ heißt, weil die Samen dieser Pflanze bei Berührung aufplatzen. Das Große Springkraut ist im Gegensatz zum Drüsigen oder Indischen Springkraut keine eingeschleppte Art, sondern eine sehr wichtige Nahrungspflanze für viele Insekten. mjk

