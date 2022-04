6.000 Euro bei Benefizkonzert in Puchheim für Ukraine gesammelt

Bürgermeister Norbert Seidl (rechts) im Gespräch mit (von links) Daniela Schulte, Moritz Hickethier und Eichenaus Bürgermeister Peter Münster. © Stadt Puchheim

Puchheim – „Frieden ist kein Wort, Frieden ist eine Aufforderung!“ Eindrucksvoll schilderte Slam Poetin Fee Brembeck am 4. April im Puchheimer Kulturcentrum PUC ihre persönlichen Gedanken und Gefühle zum Angriffskrieg in der Ukraine. Sie war eine von zahlreichen Künstlern, die sich kurzfristig bereit erklärt hatten, beim Benefizkonzert „Frieden jetzt!“ aufzutreten. Die Veranstaltung wurde organisiert von der Stadt Puchheim in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Eichenau und dem Freundeskreis Wischgorod, mit Unterstützung der KommEnergie GmbH, der Buchhandlung Bräunling und Horncolor Multimedia GmbH.

Schon der erste Programmpunkt des Abends – „Die Bitten der Kinder“ von Bertolt Brecht, vorgetragen von zwei Jugendlichen in deutscher und ukrainischer Sprache – schuf einen würdevollen und emotionalen Rahmen, der die rund 300 Zuschauer im vollbesetzten PUC nicht mehr losließ.

Bürgermeister Norbert Seidl rief in seiner Begrüßungsansprache zur Solidarität mit den Ukrainern auf und mahnte, dass der Krieg – auch nach vielen Wochen – niemals zur Normalität oder Routine werden dürfe. „Wir, die wir hier in Frieden leben dürfen, müssen aufstehen und klarmachen, dass dieser Krieg gestoppt werden muss“, forderte er.

Das Puchheimer Jugendkammerorchester (PJKO) beeindruckte die Zuschauer unter anderem mit der Darbietung der ukrainischen Nationalhymne. Musiker und Texter Hans Well berichtete von seinen Erfahrungen mit der Unterbringung ukrainischer Geflüchteter in seiner Familie. In seinen Liedern ließ er das Publikum mit einer Mischung aus Humor, Sarkasmus und Ironie seine Wut und Fassungslosigkeit über die Geschehnisse in der Ukraine spüren.

Wunsch nach Frieden zieht sich durch den Abend

Der dringende Wunsch nach Frieden zog sich auch durch die anderen musikalischen Darbietungen des Abends mit der Band of Brassers, Flonoton, tonART und Cross 5. Der Puchheimer Autor Volker Keidel verlas einen Text über den Ersten Weltkrieg, als an Weihnachten 1914 deutsche und britische Soldaten an der Front gemeinsam Fußball spielten und ihnen die Sinnlosigkeit des gegenseitigen Tötens bewusst wurde.

Ein für alle Beteiligten überraschender Höhepunkt des Abends war der spontane Auftritt der aus Kiew geflüchteten Sängerin Oksana Stapelska, die als Zuschauerin gekommen war und für die Anwesenden im PUC ein ukrainisches Volkslied sang.

Informativ und beeindruckend waren die Gespräche über die aktuelle Lage in der Ukraine und hier vor Ort, die Seidl mit seinen Gästen führte. Peter Münster, Bürgermeister der Nachbargemeinde Eichenau, berichtete über die Situation in der Eichenauer Partnerstadt Wischgorod, die sich im Einzugsgebiet der Metropole Kiew befindet.

Hickethier berichtet von Hilfslieferungen

Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl schilderte die engen Beziehungen zwischen München und der Partnerstadt Kiew und beschrieb die zahlreichen Unterstützungsmaßnahmen, die ergriffen worden seien. Moritz Hickethier von „Brucker helfen der Ukraine“ erzählte von Spendensammlungen und Hilfslieferungen an die ukrainische Grenze.

Daniela Schulte von der Stadtverwaltung Puchheim berichtete über die Arbeit des städtischen Sozialamtes, das Geflüchtete bei den umfangreichen Formularen unterstütze, aber auch den Puchheimer Gastgebern beratend zur Seite stehe. Das Puchheimer Blasorchester schloss das Konzert mit der Europahymne.

Knapp 6.000 Euro sind an diesem Abend zusammengekommen, die je zur Hälfte an den Bürgerfonds und an den Freundeskreis Wischgorod gehen

