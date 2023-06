100.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Symbolbild: In beiden Autos lösten die Airbags aus. © saravuth/PantherMedia

Germering - An der Germeringer Spange ereignete sich am 18. Juni ein Unfall zwischen zwei Audis, der extrem hohen Schaden verursachte.

Gegen 19 Uhr, wollten ein 24-jähriger Eislinger und sein 32-jähriger Beifahrer mit einem Audi A6 von der Germeringer Spange aus nach links in die Hartstraße einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 32-jähriger Germeringer mit seinem Audi S3 im Gegenverkehr. Beim Abbiegevorgang übersah der Audi A6 Fahrer den entgegenkommenden Audi S3 und es kam zum Zusammenstoß. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass in beiden Audis die Airbags ausgelöst wurden. Sowohl der Unfallverursacher und sein Beifahrer als auch der Audi S3 Fahrer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser verbracht. Die Freiwillige Feuerwehr Germering war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 100.000 Euro beziffert.

