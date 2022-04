100 Baumpaten bringen 600 Stileichen in den Boden ein

Von: Michael Dürr

Teilen

Die Gaßners bei der Baumpflanzaktion in voller Mannschaftsstärke (v. re.): Uroma Maria, Urenkel Leon (neun), Mama Jennifer mit Töchterchen Mia (sieben Monate), Uropa Erich und Papa Dennis Schrall. Ganz links Geschäftsführer Moritz Janzen von der Forstbetriebsgemeinschaft Marktoberdorf. © Dürr

Marktoberdorf – Claudia Maier vom städtischen Touristikbüro ging im Spätherbst vergangenen Jahres ein Gedanke durch den Kopf: Wie wäre es, überlegte sie, wenn man die Marktoberdorfer in die Arten- und Klimaschutzoffensive der Stadt aktiv einbinden, wenn man ein neues Projekt dafür starten würde? Damit war die Idee der Baumpatenschaften geboren. Ergebnis: Die ersten 600 Bäume aus diesem Projekt wurden am vergangenen Samstag gepflanzt.

Die Stadt hatte eingeladen, und gut 100 der insgesamt bereits fast 900 frischgebackenen Baumpaten pilgerten am Samstagvormittag zum Haus 28 der Dorfgemeinschaft Hattenhofen. Von der Uroma bis zum Urenkel waren sämtliche Altersklassen vertreten. Sie alle wurden von Maier mit den Worten „Einen Baum pflanzen bedeutet Leben spenden“ begrüßt. Sie dankte den Baumpaten „dafür, dass Sie gekommen sind und gemeinsam mit uns diesen Weg gehen wollen“. Dass die Temperaturen an diesem 2. April frostig waren und Frau Holle nochmals kräftig ihre Kissen ausschüttelte, störte dabei niemanden. Vielmehr galt das von Maier ausgegebene Motto: „Wer mit der Natur arbeitet, muss sich deren Regeln anpassen.“



Pommes für umme

Hungrig oder durstig musste sich niemand auf den rund 15-minüten Fußmarsch ins Wasenmoos machen, wo die 600 Stileichen von den Baumpaten in den städtischen Grund gebracht wurden. Für Speis und Trank hatten nämlich die vielen Helfer der Hattenhofener Dorfgemeinschaft gesorgt. Die Stadt hatte ihre Spendierhosen angelegt, so dass niemand für eine Bratwurst mit Pommes oder eine Steaksemmel den Geldbeutel zücken musste.



Mit auf den Weg ins Wasenmoos machte sich auch Monika Schubert, die den Marktoberdorfern als Chefin der filmburg bekannt ist. „Ich bin hier verwurzelt“, sagte sie dem Kreisbote, „mit der Aktion tue ich etwas für unsere Nachwelt“. Ihren Baum werde sie in Zukunft „des Öfteren besuchen, weil Bäume Freunde sind“.

Vier Generationen

Ins gleiche Horn stießen die Gaßners, die in (fast) voller Mannschaftsstärke angerückt waren: Von den Urenkeln Mia (sieben Monate) und Leon (neun) über die Eltern Jennifer Gaßner und Dennis Schrall aus Königsbrunn bei Augsburg bis hin zu den Urgroßeltern Maria und Erich Gaßner aus Marktoberdorf waren drei von vier Generationen vertreten. „Die Bäume können uns nicht besuchen kommen“, sagte Mama Jennifer Gaßner, „deshalb werden wir sie in Zukunft regelmäßig besuchen kommen.“ Sechs Stileichen pflanzten sie mit Hohlspaten ein. Die gleiche Anzahl an Setzlingen brachten Isabella und Florian Bolz, die mit ihrem kleinen Josef den mit drei Monaten wohl jüngsten Marktoberdorfer Baumpaten mitgebracht hatten, in den Boden ein. Die drei hatten ihre Bäume von der Oma geschenkt bekommen. Geschäftsführer Moritz Janzen von der Marktoberdorfer Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) hatte ihnen und den anderen gezeigt, wie man die etwa einen Meter langen Setzlinge einpflanzt, ohne die feinen Wurzeln zu beschädigen.



„Stileichen kommen mit den Niederschlägen und dem Wasser im Wasenmoos gut zurecht und können dem Klimawandel trotzen“, hatte Janzen den Baumpaten zuvor erklärt. Seine FBG begleitet die Baumpatenschafts-Aktion der Stadt, und dies „sehr gerne“, wie FBG-Vorstand Wolfgang Guggenmos betonte. Es sei „schön, so viele Menschen zu sehen, die sich engagieren“, so Guggenmos, und: „Ich habe noch nie so viele Paten auf einem Haufen gesehen.“



Der Bürgermeister spricht seinen Dank aus

Den zahlreichen Baumpaten galt denn auch der erste Dank von Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, und „Danke“ sagte er auch dem Tourismusbüro mit Claudia Maier und der Marktoberdorfer FBG. Bei der Aktion gehe es nicht zuletzt „um den Respekt vor der Schöpfung und um deren Bewahrung mit Mensch, Tier und Pflanzen“. Die Baumpaten seien in diesem Sinne „Vorreiter, dafür stehen Sie als Paten“! Realistisch betrachtet, räumte der Rathauschef ein, seien indes auch die bislang über 120 Einzelmaßnahmen der Stadt in Sachen Klima- und Artenschutz „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“. Um die Lebensgrundlagen für die kommenden Generationen zu retten, müssten alle gemeinsam und alle global handeln. Dafür sei jedoch oftmals kein Geld da. „Die Menschheit“, klagte Hell, „investiert lieber in Kriege und schlägt sich gegenseitig die Schädel ein.“



Vor Ort wolle man gleichwohl optimistisch sein. Hell zu den Baumpaten: „In Zukunft können Sie zusehen und staunen, wie Ihr Wald von Jahr zu Jahr wächst – ein klimaresistenter Wald als Symbol für eine gute Zukunft.“



Wenn jetzt auch Kreisbote-Leser auf den Geschmack gekommen sind und eine Baumpatenschaft übernehmen möchten, kein Problem. Ansprechpartnerin ist das Touristikbüro der Stadt Marktoberdorf, zu erreichen unter 08342/400 845 oder per E-Mail an touristik@marktoberdorf.de.

Ein Baum ist für 25 Euro zu haben, ein Familienpaket mit fünf Bäumen gibt es für 89 Euro. Weil die Stadt dazu einen Baum gratis drauflegt, können die Familien je sechs Bäume einpflanzen. Gebucht werden auch ein Firmenpaket, das für 999 Euro ganze 50 Bäume umfasst. Das Beste dabei: Niemand muss ein anonymer Baumpate werden, sondern kann bei der Stadt angeben, dass sie oder er bei der nächsten Pflanzaktion dabei sein und einen ganz persönlichen Beitrag zum Arten- und Klimaschutz eigenhändig in den Boden einbringen möchte.