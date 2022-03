110 Interessierte bei Wärmepumpen-Vortrag

Das Team von Ziel 21 bei der Planung einer Folgeveranstaltung zum Thema Wärmepumpen (von links) mit Gottfried Obermair (Vorsitzender), Roger Scharf (Firma f+s-Wärmetechnik), Kai Höfer (Experte und Referent) sowie Andreas Birzele (Energieexperte Ziel 21). © Privat

Landkreis Fürstenfeldbruck – Die seit Monaten extrem hohe Nachfrage nach energieeffizienten und vor allem regenerativen Heizsystemen, veranlasste den Energiewendeverein Ziel 21 eine Onlineveranstaltung zum Thema „Wärmepumpen“ abzuhalten.

Die 110 Teilnehmer des sehr gut besuchten Seminars, wurden nach einer kurzen Vorstellung des Energiewendevereins durch den ersten Vorsitzenden Herrn Gottfried Obermair, im Anschluss durch den Referenten Kai Höfer, auf die verschiedenen Möglichkeiten und Systeme von Wärmepumpen unterrichtet.



Im Chat war die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Ein Großteil der Fragen bezog sich auf die Fördermöglichkeiten, den Stromverbrauch oder die Haltbarkeit der verschiedenen Wärmepumpen-Systeme. Besonders häufig wurde die Frage nach der Möglichkeit eines Austausches einer bestehenden Ölheizung hin zu einer Wärmepumpen-Heizung gestellt.



Höfer konnte hier durchaus positives vermelden, denn gerade in Kombination mit einer eigenen PV-Anlage und neuen Niedertemperaturheizkörpern, kann dies durchaus ein Mittel der Wahl sein.



Nachfrage zum Thema Wärmepumpen besonders groß

„Wir konnten leider nicht alle Ratsuchenden, die an der Informationsveranstaltung teilnehmen wollten, aus softwaretechnischen Gründen aufnehmen, denn mit 150 Anmeldungen waren wir an der Kapazität der Software angelangt“, erklärt Obermair. Die Nachfrage nach Heizungsberatungen ist, was das Thema Wärmepumpen betrifft, besonders groß. „Wir freuen uns sehr, dass in der Bevölkerung das Bewusstsein für regenerativen Energien und deren Einsatz zunimmt“, sagt Andreas Birzele, Mitarbeiter von Ziel 21.



Weil die Nachfrage so groß ist, hat sich Ziel 21 entschlossen, kurzfristig für den 15. März (Beginn 19 Uhr) eine weitere Informationsveranstaltung durchzuführen. Einwahldaten können per E-Mail an info@ziel21.de angefordert werden, wobei die Grenze von 150 Teilnehmer schnell erreicht sein dürfte.

