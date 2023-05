Ein Fest für alle

Von: Claudia Becker

Teilen

Zufriedene Gesichter, wohin das Auge reicht. Die Feuerwehrmänner und -frauen der Freiwilligen Feuerwehr Germering haben vier Tage lang bewiesen, was es bedeutet, ein besonderes Jubiläum zu feiern. Und die jahrelangen Planungen haben sich ausgezahlt. Trockenes Wetter, teilweise strahlender Sonnenschein und vor allem begeisterte Gäste. Nicht nur den Germeringern war das ein Fest.

1 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

2 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

3 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

4 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

5 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

6 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

7 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

8 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

9 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

10 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

11 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

12 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

13 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

14 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

15 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

16 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

17 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

18 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

19 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

20 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

21 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

22 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

23 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

24 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

25 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

26 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

27 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

28 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

29 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

30 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

31 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

32 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

33 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

34 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

35 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

36 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

37 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

38 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

39 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

40 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

41 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

42 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

43 / 43 Die Freiwillige Feuerwehr Germering hatte ein straffes Programm für das 150-jährige Jubiläum geplant. © Claudia Becker

Endlich war mal wieder etwas los auf den Straßen Germerings. Egal ob Familien mit ihren Kindern, das Rentnerehepaar oder die Gruppe an Teenagern - für jeden war während der vier Tage des Feuerwehrfestes in Germering allerhand geboten. Schafkopfkopfturnier, Kabarett, Modenschau oder Tag der offenen Tür: die rund 100 aktiven Mitglieder waren im Dauereinsatz. Höhepunkt war unter anderem der Festzug der Vereine mit Musik und historischen Feuerwehrfahrzeugen am Sonntag, 21. Mai, der um 14 Uhr durch die Straßen Germerings führte.