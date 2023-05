150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Germering – vier Tage volles Programm

Der Festausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Germering hat in vielen ehrenamtlichen Stunden ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Ein besonderes Jubiläum

Von Hans Kürzl schließen

Germering – Seit 150 Jahren steht die Freiwillige Feuerwehr im Dienst der Allgemeinheit. Nicht viele Einrichtungen oder Organisationen können das von sich sagen. So kann die Germeringer Wehr ihr großes Jubiläum auch völlig zu Recht feiern. Dazu lädt sie vom 18. bis zum 21. Mai sehr herzlich an die Augsburger Straße ein.

Und es ist in der Tat für alle etwas geboten. Das belegt allein schon der Eröffnungstag am 18. Mai mit einem Schafkopfturnier (ab 11 Uhr) und dem Familientag (ab 14 Uhr). Von DJ Steve aus Gilching wird es dann ab 19 Uhr etwas auf die Ohren geben.



Der Freitag ist dann dem Training der Lachmuskeln vorbehalten. Lizzy Aumeier mit Special Guest werden ab 19.30 Uhr im Festzelt aufschlagen. Tickets dazu sollte man sich allerdings unter www.muenchenticket.de schnell sichern. Volles Programm verspricht außerdem der Samstag, 20. Mai. Denn da wird sich die Freiwillige Feuerwehr Germering von ihrer besten Seite zeigen – von 10 bis 16.30 Uhr am Tag der offenen Tür. Da gehört die große Fahrzeugschau selbstverständlich mit dazu. Schauübungen. Mitmach-Stationen und eine Modenschau runden diesen Aktionstag ab.

Der Abend gehört der Partyband „Ois Easy“, die ab 20 Uhr aufspielt. Einlass wird bereits um 18.30 Uhr sein. Wer dabei sein will, muss sich sputen – und sich hier die Tickets sichern. Feierlich, gediegen und festlich finden die Jubiläumsfeierlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Germering am Sonntag ihr Ende. Um 10 Uhr findet der Gottesdienst statt. Der große Umzug der Vereine durch Germering mit Musik und historischen Fahrzeugen beginnt ab 14 Uhr. Dort kann man sehen, wie sich die Germeringer Wehr in ihren 150 Jahren entwickelt hat – zum Beispiel von einer ersten Saug- und Druckspritze aus dem Jahr 1874 bis hin zum topmodernen Dienstleister der heutigen Tage.



+ 1874 erfolgte die Anschaffung einer Saug- und Druckspritze zum Preis von 750 Gulden. © FF Germering

Damit finden 150 Jahre voller Einsatz und vier Tage volles Programm einen würdigen Abschluss. Es versteht sich, dass an allen Tagen im Festzelt für das leibliche Wohl gesorgt ist. Außerdem gibt es süße Leckereien für Groß und Klein.

Hans Kürzl