Ein Fest mit besonderem Flair

150-Jahre-Jubiläumsfest der Freiwilligen Feuerwehr Germering machte Lust auf mehr

Von Claudia Becker schließen

Germering – Gebannt drängen sich die Menschen um den abgesperrten Bereich am Ende der Augsburger Straße. Zu sehen ist eine provisorisch aufgebaute Küchenzeile und eine Wohnungstür. Wer schon einmal einen Tag der offenen Tür der Feuerwehr miterlebt hat, der weiß, was nun folgt: Eine Schauübung – und was für eine!

Nach wenigen Minuten steht die Küche in Flammen, die Fettexplosion in der Pfanne hat ihr Übriges dazu beigetragen, wenn auch – für den „Special Effect“ – etwas von der Feuerwehr nachgeholfen wurde. Immerhin soll es ja ordentlich rauchen und die Flammen schießen in die Höhe.

Nicht nur die Kinderaugen ringsherum werden plötzlich ganz groß, auch den Erwachsenen wird es ziemlich schnell warm. Strömen die Flammen doch ordentlich Hitze aus. Wie bei einem richtigen Brand führt auch hier ein „Bewohner“ – in diesem Fall ein Freiwilliger aus dem Publikum – einen Anruf bei der Feuerwehr durch. Nachdem Alarm geschlagen wurde, machen sich die Feuerwehrleute auch schon auf, den Küchenbrand zu löschen. Zunächst muss die Haustür eingetreten werden, um sich eine erste Lage der Wohnung verschaffen zu können.



Ein Fest für alle Ein Fest für alle

Beeindruckt von dem Löschvorgang geht beinahe der echte Feuerwehreinsatz unter. Kurz herrscht Verwirrung, ob das jetzt „Teil der Show“ sei, aber die routinierten Männer und Frauen der Feuerwehr reagieren schnell und ein Fahrzeug kann sich den Weg durch die Schauübung bahnen. Eines wird den Besuchern bei der ganzen Freude an diesen vier Tagen bewusst, ein echter Notfall wartet nicht, bis zu Ende gefeiert wird: immer im Dienst und immer bereit – so zeigt sich die Feuerwehr Germering seit nunmehr 150 Jahren.



Der große Zusammenhalt unter den Mitgliedern zeigt sich bei solchen Festen immer besonders: Jeder packt mit an. Sei es beim Auf- und Abbauen, beim Kuchenverkauf oder der Präsentationen am Tag der offenen Tür. Mehrere Jahre lang haben die Verantwortlichen am Programm gearbeitet, umgesetzt wurde die 150-Jahr-Feier nun in einer gemeinsamen Gruppenarbeit. So fiel das Zwischenfazit am Samstag auch wiedererwartend positiv aus, wie Pressesprecher Christian Haugg erklärte.

Festzug durch Germering

Neben einem Kabarettabend und der Partyband Ois Easy folgte ein Höhepunkt am Sonntagnachmittag. Angeführt vom Musikverein Eichenau, marschierten rund 40 Vereine ab 14 Uhr durch einen Teil Germerings. Straßen wurden gesperrt und viele Schaulustige versammelten sich auf den Bürgersteigen. Fahne schwingend, präsentierten sich die jeweiligen Vereinsmitglieder von ihrer besten Seite. Aber nicht nur Fußgänger nahmen am Festzug teil, auch ein paar Kutschen und historische Feuerwehrfahrzeuge – jeweils bestückt mit hiesigen Politikern – zogen durch die Straßen Germerings, immer untermalt mit Musik einer Stadt- oder Blaskapelle. So ein Flair verspürte Germering zuletzt 2014, beim letzten Volksfest der Stadt.

Becker