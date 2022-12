170 erfüllte Wünsche bei diesjähriger Wunschbaumaktion der AWO

AWO-Mitarbeiter übergaben die Päckchen dem Team von „Hilfreiche Hände“. © AWO Germering

Germering – Die alljährliche Wunschbaumaktion für Senioren der AWO Germering wurde am 16. Dezember beendet. Insgesamt wurden 170 Wünsche erfüllt, die als Geschenke pünktlich unter dem Christbaum liegen.

In den vergangenen Jahren war die Aktion von großer Freundlichkeit der Germeringer Bürger und einer riesigen Hilfsbereitschaft geprägt. „Und auch in diesem Jahr wurde das AWO-Wunschbaum-Team von der Schenkwilligkeit und so vielen schönen Momenten und Begegnungen überwältigt“, wie Daniela Gohl, Sekretärin im AWO-Büro, sagt.



Es war eine Freude zu erleben, mit welchem Eifer die Germeringer wieder Wünsche vom Baum geholt und erfüllt haben. Obwohl alle unter der Inflation leiden, denken sie trotzdem an andere und helfen mit, Freude auf die Gesichter der Senioren zu zaubern. Die liebevoll verpackten Geschenke wurden in dem extra dazu bereitgestellten AWO-Wunschbaumbüro im Mehrgenerationen-Haus gesammelt und rechtzeitig vor dem Fest an die Pflegedienste und Senioreneinrichtungen, sowie an die Senioren übergeben. „Die AWO Germering bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten und den Germeringer Wunscherfüllern“, freut sich Gohl.

red