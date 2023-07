20 Jahre Jakobsbrunnen in Unterpfaffenhofen

Nicht mehr wegzudenken

Germering - Seit 20 Jahren ist der Jakobsbrunnen aus dem Ortsbild von Unterpfaffenhofen nicht mehr wegzudenken. Das wurde nun gefeiert. Seine Entstehung hat allerdings eine längere Vorgeschichte.

„Man kann sich die Diskussionen kaum vorstellen“, erinnerte der Oberbürgermeister in seinem Grußwort daran, dass ein Brunnen an dieser Stelle im Ortskern von Unterpfaffenhofen lange nicht so selbstverständlich, war, wie es heute scheint. Seit 20 Jahren ist der Jakobsbrunnen aus dem Ortsbild von Unterpfaffenhofen nicht mehr wegzudenken. Das wurde nun gefeiert. Seine Entstehung hat allerdings eine längere Vorgeschichte. Von der ersten Idee des Heimatpflegevereins im Jahr 1991 dauerte es allein schon sechs Jahre bis zu einem ersten Antrag im Stadtrat. Weitere zwei Jahre später wurde der erste Entwurf eines Brunnenmodells abgelehnt. Doch bereits 2001 brachte der damalige Stadtrat Helmut Ankenbrand das Brunnenprojekt wieder auf die Tagesordnung, ein neues Modell wurde durch den Oberaudorfer Künstler Wolfgang Wright entworfen.

Gepaart war das von der Beharrlichkeit und dem großen Engagements Albert Bichlers, dem langjährigen Vorsitzenden des Fördervereins für Heimatpflege. „Er hat 150 Bettelbriefe an ortsansässige Firmen geschrieben“, erinnerte Oberbürgermeister Andreas Haas daran, wie der Verein unter anderem die 35.000 Euro für den Brunnen gesammelt hatte. Dabei war die Stadt Germering dem Verein entgegengekommen. Bis heute übernimmt sie die laufenden Kosten, der Bauhof die Pflege für das Grün rund um den Brunnen. Der Förderverein unter dem aktuellen Vorsitzenden Friedrich Drexler sorgt alljährlich für den Osterschmuck des Brunnens. „Der Brunnen hat einen nicht zu unterschätzenden Wert für den Ort“, sagte Bezirksrätin Gabriele Off-Nesselhauf. Er sei ein Treffpunkt für alle Menschen. „Dafür muss sich alle Mühe lohnen“, so die Bezirksrätin, die in diesem Zusammenhang das Engagement von Bichler und Drexler lobte.

Freilich wurde auch daran erinnert, dass der Pilgerheilige immer wieder unliebsamen Attacken ausgesetzt ist. Vor allem der Stab ist immer wieder Ziel solcher Angriffe. Da Bronze nicht leicht zu schweißen wäre, ist Ersatz für den Förderverein für Heimatpflege stets kosten- und zeitintensiv. „Eine sehr uncharmante Art, sich mit dem Brunnen zu beschäftigen“, sagte Haas. So galt ein Teil des Segens von Stadtpfarrer Andreas Christian Jaster dafür, dass der Brunnenheilige seinen Stab künftig unbeschädigt behalten möge.

Den festlichen Akt um den Dorfbrunnen begleitete die Feuerwehrkapelle Unterpfaffenhofen musikalisch. Der Soldaten- und Veteranenverein, die Chorgemeinschaft und der TSV Unterpfaffenhofen hatten als Zeichen der Verbundenheit Fahnenabordnungen entsandt.

