Hohes Interesse der Schüler

1.200 FOS/BOS-Schüler diskutieren mit Experten

Diskutierten über die Hintergründe der aktuellen Lage in der Ukraine (von links): OTL Detlev Göbbels, OStR Andreas Lohde, Staatsminster a.D. Reinhold Bocklet. © Privat

Fürstenfeldbruck/Germering – Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine beschäftigt auch die Schüler im Landkreis. So diskutierten 1.200 Schüler der beiden Fachoberschulen im Landkreis hybrid mit Experten. Dabei vermitteln sie Hintergrundwissen und beantworten Fragen.

Für viele ist immer noch kaum fassbar, dass eineinhalb Flugstunden von Fürstenfeldbruck entfernt ein Krieg gegen einen souveränen Staat in Europa tobt. Um die Situation und auch die Entwicklung dahin etwas begreifbarer zu machen, hatte Oberstudiendirektorin Monika Pfahler, Leiterin der FOS/BOS in Fürstenfeldbruck, am 17. März mit Staatsminister a.D. Reinhold Bocklet und NATO-Verbindungsoffizier a.D. Detlev Göbbels zwei Experten als Gastreferenten an ihrer Schule. Die Referenten wurden per Videoschaltung in die Klassenzimmer der Fachoberschulen in Fürstenfeldbruck und Germering live übertragen, so dass knapp 1.200 Schüler gleichzeitig den Fachleuten zuhören konnten.

Mit einem Impulsreferat zum Ukraine-Russland-Konflikt führte Staatsminister a.D. Reinhold Bocklet in das Thema ein. Bocklet gilt als ausgewiesener Russlandexperte, hat den Präsidenten Wladimir Putin mehrmals persönlich getroffen und ist als Mitglied des sogenannten „Petersberger Dialogs“ bis heute in Besitz eines ständigen Visums für Russland. Bocklet erläuterte, dass Russland und die Ukraine nicht zuletzt durch die Christianisierung um 988 einen gemeinsamen Ursprung haben. Weißrussland und die Ukraine sind geographisch und historisch die nächstliegendsten Staaten für Russland. „Im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sprechen sich 1991 im Referendum 90 Prozent der Bevölkerung der Ukraine für die Unabhängigkeit von Russland und die eigenständige Staatlichkeit aus,“ erklärt Bocklet.

Putin spricht Ukraine die kulturelle Identität ab

Trotz dieses klaren Votums spricht Putin aber der Ukraine von Beginn an eine eigene kulturelle Identität ab. Die Tatsache dass die Ukraine nach 1991 immer wieder zwischen Westorientierung und engen Beziehungen zu Russland schwankte, bestätigten Putin in seinem Ansinnen. Die Westorientierung der Ukrainer wurde immer deutlicher. Auf dem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest lehnten Merkel und Sarkozy mit Rücksicht auf Russland eine Aufnahme der Ukraine in de NATO ab. Wäre die Entscheidung damals anders gefallen, hätten wir heute den Konflikt nicht, sind sich Bocklet und Stabsoffizier Göbbels einig.



Der Oberstleutnant des Heeres war vor seiner Pensionierung für den Bundesnachrichtendienst (BND) in den Baltischen Staaten Estland, Lettland, Litauen und eben in der Ukraine unterwegs, um die Beitrittsvoraussetzungen der in die NATO strebenden Länder zu durchleuchten. Rein rechtsstaatlich und auch von der gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur hätte die Ukraine zusammen mit den baltischen Staaten in de NATO aufgenommen werden können. Der Oberstleutnant betonte in diesem Zusammenhang, dass die Staaten nicht von der NATO umworben wurden, sondern vielmehr dringend um die Aufnahme in die NATO gebeten hatten, um in Zukunft nicht Gefahr zu laufen, dass sie abermals von Russischen Truppen besetzt würden. „Die Menschen wollten die Freiheit und diese wollten sie sich sichern,“ erklärte Göbbels.



Hohes Interesse der Schüler

Das hohe Interesse an der Thematik bestätigten die Schüler mit ihren zahlreichen Fragen an den ehemaligen Staatsminister und den NATO-Verbindungsoffizier.



Fachoberschullehrer Michale Albrecht und Christian Wolf, die für die Übertragung verantwortlich waren, sammelten im Chat die Fragen der Schüler. Ihr Kollege Andreas Lohde, der den Kontakt zu den Fachleuten hergestellt hatte, moderierte den Expertendialog. Für die Beantwortung aller Fragen, waren die eineinhalb Stunden jedoch etwas zu knapp – denn das Interesse der Fach- und Berufsoberschüler war groß.



In die Zukunft blickend, bestätigten die Referenten, dass mit jedem Tag, den die Krieg weiter andauert, Putin sich und sein Land mehr und mehr isoliert. Die bewusste Fehlinformation, die Propaganda und die Fakenews, die Putin verbreiten lässt, werden im eigenen Land mehr und mehr hinterfragt. Ein militärisches Eingreifen der NATO schließen Bocklet und Göbbels jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus. Putin habe die Schlagkraft und die Motivation der Ukrainer unterschätzt. Wie der Konflikt aber letztlich ausgeht, bleibt gegenwärtig noch Spekulation. Was Putin jedoch nicht geschafft habe, sei die Destabilisierung – NATO und Europa sind so eng zusammen gerückt, wie lange nicht.

red