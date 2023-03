25. Internationale Fürstenfelder Naturfototage vom 14. bis 16. April

Von: Eva Lindemann

Freuen sich auf die Fotomesse: Vertreter der Sparkasse und der Stadt Fürstenfeldbruck. © Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck - Unter dem Motto „Deutschland“ finden dieses Jahr zum 25. Mal die Naturfototage im Veranstaltungsforum Fürstenfeld statt.

„Die Naturfototage feiern also Silberhochzeit“, scherzt Frank Opitz von der Sparkasse Fürstenfeldbruck, einem der Sponsoren der Fotomesse. Seit 2001 gibt es die Veranstaltung im Veranstaltungsforum. Davor fand sie in Rosenheim statt. „Sie ist eine wichtige Bereicherung für den Landkreis und ein wichtiger Beitrag für die Umwelt und Tierwelt“, sagt Oberbürgermeister Erich Raff. Denn Beiträge zum Thema Umwelt sind ein fester Bestandteil im Programm der Messe. „Es gibt sicherlich größere Fototage in Deutschland,“ so Veranstalter Udo Höcke, „aber nicht mit so einem Umweltbezug wie in Fürstenfeld.“

Viele Fotografien sind momentan in der Sparkasse ausgestellt. © Eva Lindemann

Großes kostenloses Rahmenprogramm

Dabei seien die Naturfototage viel mehr als nur eine Fotoausstellung. Das Festival bestehe aus drei Bereichen, erklärt Höcke, einem kostenlosen Rahmenprogramm, dem Saalprogramm und dem Seminarangebot. Das kostenlose Programm umfasst Fotomärkte in der Tenne mit über 100 Ausstellern wie dem Reisemark oder dem Naturmarkt. Die Märkte informieren gezielt über die Thematiken, immer im Bezug auf Fotografie. Besonders beliebt sei der Servicemarkt, bei dem acht Hersteller Kameras checken, reparieren oder im Härtefall einen Kostenvoranschlag machen. Auch eine kostenlose Flugshow mit Greifvögeln ist geboten, genauso wie Fotoausstellungen.

Seminare und Workshops

Im Stadtsaal gibt es Vorträge, die für unter 20 Euro besucht werden können. Thematisch reichen diese von den bayerischen Alpen bis hin zu Fotografie mit Vintageobjektiven, einige der Referenten kommen aus dem Landkreis. Eine etwas weitere Reise hat der Gewinner des Naturfotowettbewerbs Glanzlichter, der auch im Saal vorgestellt wird. Er reist extra aus den USA an.

Der dritte Bereich umfasst die begehrten Seminare. Dabei reicht das Programm von „Natur im Moor“ – einem der beliebtesten eintägigen Workshops, der immer schnell ausverkauft sei, so Höcke – bis zu Seminaren zum Gestalten eines CEWE Fotobuchs. Je nach Angebot kosten die Seminare zwischen 15 und 82 Euro. Besucher dürfen sich also auf ein vielfältiges Programm freuen.

