25 Jahre Kulturfestival »Kunst im Stadl« am 2. und 3. Juli

Von: Miriam Kohr

Teilen

In einer Galerie unter freiem Himmel inmitten der Natur präsentieren über 100 Kunsthandwerker ihre Werke. © privat

Maisach – Am 2. und 3. Juli findet wieder das Kulturevent „Kunst im Stadl“ in Anzhofen bei Maisach statt – dieses Jahr im neuen Festivalformat basierend auf Kunst, Kunsthandwerk, Design, Live-Musik auf zwei Bühnen und mit besonderen Aktionen sowie einem Kinderprogramm.

In einer Galerie unter freiem Himmel inmitten der Natur gibt es exklusives und trendbewusstes bis traditionelles Kunsthandwerk von über 100 Künstlern. Maler, Bildhauer, Goldschmiede, Metallbauer, Designer, Holzbildhauer, Keramiker, Papierkünstler, Modistinnen, Textilkünstler und mehr zeigen aktuelle Werke verschiedenster Stile.

Neu: Bühnen mit Musikprogramm

Aufgrund des neuen Festivalformates gibt es in diesem Jahr zwei Bühnen mit Live-Musik-Programm im Hofbiergarten und Obstgarten. Von Singer/Songwriter über Pop und Rock, groovigen Blues und Indie Western Folk sowie klassische Gitarre und Keltische Harfenklänge ist für jeden Geschmack etwas geboten.

Workshops, Kinderprogramm und Walking Act

Entspannen können sich die Besucher im Liegestuhl unter den Obstbäumen bei einem Cocktail oder in den „Chillout Oasen“. Ein Barfußpfad für Groß und Klein, nach dem Motto „alle Sinne mit den Füßen spüren“ gibt es auf der Erlebniswiese, sowie verschiedene neue Mitmachaktionen. Das eigene Talent entdecken und ausprobieren kann man in verschiedenen Workshops, wie beim Filzen, Traumfänger gestalten, Kiesel vergolden oder Glas schmelzen. Märchenerzählungen und Puppentheater sollen die jungen Besucher begeistern. Der Walking Act „Blütenträume“ verzaubert die Besucher zwischendurch mit seinen Auftritten. Im Genussgarten unter Kuppelzelten können die Besucher in Ruhe die vielen verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten genießen.

Öffnungszeiten: Samstag, 2. Juli, von 12 bis 20 Uhr, Sonntag 3. Juli, von 10 bis 18 Uhr. Weitere Info und das komplette Programm gibt es unter www.kunst-im-stadl.de.

red