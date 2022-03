30 Feuerwehrler des Landkreises FFB helfen in München aus

Ehrenamtliche aus dem Landkreis halfen in Münchner in den Schulturnhallen und Unterbringungseinrichtungen für Ukraine-Flüchtlinge aus. © Foto: Kreisbrandinspektion

Landkreis – Aufgrund der steigenden Anzahl an Flüchtlingen aus der Ukraine, erhielt das Landratsamt Fürstenfeldbruck am Samstagnachmittag die Anforderung eines so genannten „Hilfeleistungskontingentes Feuerwehr“ durch die Stadt München.

Solche Anforderungen werden bayernweit über das Innenministerium koordiniert und über die Landratsämter in den Landkreisen angefordert. So galt es für die Kreisbrandinspektion kurzfristig ab Sonntagvormittag, 13. März, knapp 30 Helfer für mehrere Standorte im Stadtgebiet München bereit zu stellen.

Zwölf Stundenschichten mit allerlei Aufgaben

In Schichten von je zwölf Stunden wurden die Feuerwehrfrauen und -männer bei der Essensausgabe, der Registrierung von ehrenamtlichen Helfern, in der Küche oder bei der Entgegenname von Sachspenden eingesetzt. Auch galt es für einige Führungsgruppen bei der Sicherstellung der Kommunikation der jeweiligen Einrichtungen mit dem Krisenstab der Landeshauptstadt zu unterstützen.

Die Helfer lösten die Freiwillige Feuerwehr München und andere Hilfsorganisationen ab, die bereits seit Mitte letzter Woche in den Schulturnhallen und Unterbringungseinrichtungen im Einsatz waren.



„Bemerkenswert ist, dass nahezu jede Feuerwehr im Landkreis kurzfristig Einsatzkräfte für das Hilfskontingent hatte. Nur so konnte die kurzfristige Anforderung innerhalb eines Nachmittags bereitgestellt werden“, sagt Kreisbrandrat Christoph Gasteiger. Aktuell ist geplant, dass die Helfer Montagnacht aus dem Einsatz herausgelöst werden, auch vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Unterbringungsfälle im Landkreis Fürstenfeldbruck zunehmend ansteigt. Über alle Schichten waren rund 80 Helfer in München im Einsatz.

red