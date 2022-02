3D-Druck in der Stadtbibliothek in der Aumühle

Bei Sprechstunden oder Workshops kann man den 3D-Drucker kennenlernen. © Privat

Fürstenfeldbruck – Der ein oder andere hat ihn vielleicht schon entdeckt und ist überrascht: ein 3D-Drucker in der Stadtbibliothek. Wieso denn das? Die Bibliothek möchte durch ihren niedrigschwelligen Zugang möglichst vielen Interessierten die Möglichkeit geben, eine zukunftsorientierte Digitaltechnik kennenzulernen. Neben einem aktuellen Medienangebot gehört die Vermittlung verschiedenster Grundkompetenzen zu den wichtigsten Aufgaben einer Bibliothek.

Dabei spielen das Lesen und die Nutzung unterschiedlichster Medien schon immer eine große Rolle. Und digitale Kompetenzen rücken verstärkt in den Fokus, sei es bei eMedien-Workshops, bei der VR-Sprechstunde (donnerstags um 16 Uhr, aktuell nur nach Vereinbarung) oder einem Digitaltag, bei dem mit Robotern spielerisch das Programmieren erlernt wird. So zeigt die Brucker Bibliothek in 3D-Sprechstunden, wie der 3D-Drucker arbeitet. Wer tiefer einsteigen möchte, kann an einem der hybriden Workshops teilnehmen. Im ersten, online stattfindenden Teil erfahren die Teilnehmer mehr über die Technik eines 3D-Druckers und lernen, wie man ein 3D-Modell in einer CAD-Software erstellt. Im zweiten Teil des Workshops in der Bibliothek lässt sich der Drucker bei der Arbeit beobachten und man kann sein selbstgemachtes Produkt mitnehmen.

Termin des nächsten 3D-Workshops

Der nächste 3D-Workshop findet am 18. (online) und 25. (in der Bibliothek) Februar um jeweils 16 Uhr statt. Dieses Mal werden individuelle Schlüsselanhänger erstellt. Eine Anmeldung an stadtbibliothek@fuerstenfeldbruck.de ist erforderlich. Weitere Details und die nächsten Termine für die 3D-Sprechstunden gibt es hier.

Die Initialisierung des 3D-Projekts konnte im Rahmen des Förderprogramms Wissenswandel umgesetzt werden. Mit der Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, des Förderprogramms „Neustart Kultur“ sowie des Deutschen Bibliotheksverbandes wurde der Brucker und vielen anderen Bibliotheken die Weiterentwicklung digitaler Angebote ermöglicht.



So hat die Brucker Bibliothek sich entschieden, die Veranstaltungstechnik auf den neuesten Stand zu bringen. Die Erfahrungen der letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass Veranstaltungen auch digital funktionieren können. Sie ersetzen die Atmosphäre des Gemeinschaftserlebnisses und den persönlichen Austausch nicht, aber sie punkten mit anderen Vorteilen. Durch den digitalen Zugang können auch Zuschauer, die aus zeitlichen, gesundheitlichen oder anderen persönlichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, erreicht werden.

