40 Jahre Clubhaus Golfclub Olching

Teilen

Zum Jubiläum luden ein (von links): Gründungsmitglied Georg Böhm, Martina Drechsler, stellvertretende Landrätin und Präsidentin des Golfclubs sowie Vizepräsident Kai-Otto Landwehr. © Nicole Burk

Olching - Bis weit über die Landkreisgrenze hinaus bekannt ist der Olchinger Golfclub. Sowohl die parkähnliche Anlage, als auch das Clubhaus mit Gastronomie erfreuen sich großer Beliebtheit.

Als dieses vor 40 Jahren mit einer großen Feier eingeweiht wurde, gaben sich nicht nur berühmte Golfer wie Bernhard Langer, sondern auch Prominente wie Willi Bogner, Peter Kraus, Franz Beckenbauer und Howard Carpendale die Ehre. Bei einer Presseveranstaltung anlässlich des Jubiläums präsentierte Georg Böhm die Geschichte des Klubhauses von den Anfängen bis jetzt.

„In Japan wurden Verträge direkt auf dem Golfplatz geschlossen“

„Am Anfang war nichts in Olching“, begann der 76-Jährige und berichtete kurz, wie er überhaupt zum Golfen gekommen sei. Das sei 1971 gewesen, als er mit seiner damaligen japanischen Frau in ihrem Heimatland lebte. „In Japan wurden Verträge direkt auf dem Golfplatz geschlossen. Erst spielte man, dann wurde das Geschäft abgeschlossen.“ So fand auch er großen Gefallen an dem Sport und wollte, als er nach Deutschland zurückkehrte, auch dort weiter golfen.

Erstes Clubhaus war ein Schäferkarrn

Anfangs spielte er in Bad Wiessee, wurde Jugendwart beim bayerischen Golfclub. Mit knapp 30 beschloss er einen eigenen Platz in der Nähe seines Heimatortes Olching zu bauen und suchte nach einem geeigneten Grundstück. „Irgendwann habe ich dann meine Langlaufrunde gedreht und das Gelände zwischen Olching und Geiselbullach entdeckt.“ Dies sei nicht einfach gewesen, da die Gemeinde damals nichts mit dem Golfsport zu tun hatte. „Olching hat uns aber den Fußballplatz in Geiselbullach zum Üben kostenlos zur Verfügung gestellt“, erinnert sich Böhm. Auch konnten sie eine Wiese zu einem provisorischen Neun-Loch-Platz umfunktionieren. Die Gründung des Vereins „Golfclub Olching e.V“ erfolgte im Jahr 1979. Der Golfplatz selbst wurde aber erst drei Jahre später fertiggestellt. „Als damaliges Clubhaus diente ein Schäferkarren“, erzählte Böhm.

Richtfest im September 1983

Mit einem Beschluss der Vorstandssitzung im Januar 1982 sollte sich das bald ändern: Dort beauftragten die Verantwortlichen des Golfclubs die Firma GIB mit der Gesamtprojektierung eines Clubhauses. Auflage für die Genehmigung war eine landschaftsgerechte Gestaltung mit dem Baustoff Holz als dominierenden Bestandteil. Nach dem Richtfest im Sommer konnte im September 1983 eingezogen werden. Georg Böhm denkt gerne daran zurück, wie Olching den Einzug gemeinsam mit dem Golfclub und viel Prominenz feierte.



Golfclub hat zahlreiche Mitglieder

Auch heute noch steht die Club-Gastronomie „Auszeit“ für alle Besucher offen. Bei Schnee im Winter lädt der Golfplatz zu herrlichen Spaziergängen ein. Derzeit hat der Olchinger Golfclub 949 Mitglieder, darunter 118 Kinder. Davon leben 201 Mitglieder in Olching. Zu den Mannschaften zählen eine Damen- und Herren Mannschaft, die in der zweiten Bundesliga der Deutschen Golfliga spielen, als auch verschiedene Mannschaften, die in allen Ligen des Bayerischen Golfverbandes spielen. Der Golfclub Olching ist außerdem Mitglied der Leading Golf Clubs of Germany.

Nicole Burk