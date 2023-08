50-jähriges Jubiläum des Kinderspielplatzes Ringstraße

50 Jahre ist es her: Seitdem wird jeden Tag viel gespielt auf dem Spielplatz in der Ringstraße. © priv

Olching – Der Verein Kinderspielplatz Ringstraße hatte allen Grund zum Feiern. Denn mittlerweile ist es 50 Jahre her, dass sich zahlreiche Eltern in der damals neu entstandenen Siedlung um den Spielplatz herum zusammengeschlossen hatten, um auf einem riesigen Areal in vielen Arbeitsstunden ein Spielplatzparadies für die Kinder aufzubauen. Heute zählt der Ringspielplatz zu den größten und beliebtesten Spielplätzen in der Umgebung.

Das Jubiläumswochenende startete am 21. Juli mit einem großen Spielplatzfest, welches viele Attraktionen für die Kinder bot. Bevor das Gewitter alle überraschte, konnten die Kinder sich auf der Hüpfburg sowie auf der 50 Meter langen Wasserrutsche auf dem Berg austoben. Außerdem durften sie beim Glücksrad Gewinne ergattern, bei der Schatzsuche im Sandkasten Edelsteine ausgraben, sich im Dosenwerfen und Angeln üben oder die Arme mit Glitzertattoos aufhübschen lassen. Für das leibliche Wohl gab es eine Auswahl an Kuchen und Muffins sowie Kaffee und Kaltgetränke. Der Vorstand des Kinderspielplatzes Ringstraße bedankt sich bei allen Helfern und Kuchenspendern für ihre Unterstützung.

Weiter ging die Jubiläumsfeier am Samstag, 22. Juli: Anlässlich des Jubiläums organisierte der Vorstand für alle Kinder und Mitglieder ein besonderes Fest. Am Nachmittag spielte die Kinderband „Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme“ ein Mitmachkonzert für die Kinder. Über 500 Besucher tanzten und sangen gemeinsam mit der Band. Es war eine grandiose und ausgelassene Stimmung auf dem Spielplatz zu spüren.

red