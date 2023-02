Rund 2.500 Menschen feiern Faschingsendspurt vor der Stadthalle

Von: Claudia Becker

Germering – „Und dann die Hände zum Himmel, komm lasst uns fröhlich sein“ – ganz nach diesem Motto rissen viele Germeringer am Faschingsdienstag ihre Arme in die Höhe und feierten ausgelassen beim „Bunten Faschingstreiben“.

1 / 17 Auch in Germering flog die Kamelle: Etwa 2.500 Faschingsnarren feierten beim „Bunten Faschingstreiben“ vor der Germeringer Stadthalle. © Claudia Becker

In Germering verkörpert die Feier vor der Stadthalle, die den Faschingsendspurt einläutet, auch immer den Höhepunkt der Saison und damit der Fünften Jahreszeit. Die Stimmung hätte nicht besser sein können und die Kostüme nicht bunter. Bereute der ein oder andere die Wahl eines allzu warmen Outfits – brachte doch nicht nur die Sonne die Besucher zum Schwitzen.

Denn auch auf der Bühne war einiges geboten und das Mitmach-Angebot der Showtanzgruppe Fun Unlimited war groß. Mittanzen und Mitgrölen war Ehrensache für die über 2.000 Menschen, hatten viele Germeringer doch lange auf die Outdoor-Feier gewartet. Den Auftakt machte der Auftritt der Gruppe FunDance – die Spaß-Crew bei Fun Unlimited. „Wir suchen noch Tänzer, die Freude am Tanzen haben“, erklärt Mittänzerin Jasmin Seeholzer. Vor allem Männer wären gerne gesehen. Geprobt wird dann einmal die Woche nach dem Motto „Famous for one day“. Die Tänzer trainieren das ganze Jahr nämlich für genau diesen einen Auftritt – und die Motivation dahinter spürt man sichtlich. Danach folgten Auftritte der Minis, Kids und Teenies (MKT) sowie der großen Showtanzgruppe. Moderiert wurde der Nachmittag unter anderem von Superman Nico Reis, der genau wusste, wie er der bunten Schar an Prinzessinnen, Dinos und Bienen einheizen musste – tatkräftige Unterstützung erhielt er dabei vom Tiger, der die Bühne ordentlich zum Wackeln brachte.

Auch Oberbürgermeister Andreas Haas glänzte in seinem gelben Sakko – kleidete er sich doch passend zum diesjährigen Motto „Back on the Dancefloor“. „Es ist eine Leihgabe des Ehepaares Fuchs“, muss er jedoch gestehen und bekommt sogleich den goldenen Schlüssel des Rathauses vom Prinzregentenpaar Gisela und Gerhard Fuchs überreicht. Damit ist die Faschingssaison 2022/23 beendet.