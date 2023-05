60 Jahre Städtepartnerschaft Olching-Feurs

Vor 60 Jahren kamen zum ersten Mal Gäste aus Feurs nach Olching. © Stadt Olching

Olching - 60 Jahre ist es her, dass die Städtepartnerschaft zwischen Olching und dem französischen Feurs unterzeichnet wurde.

Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle den Elysée-Vertrag, mit dem 18 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Partnerschaft zwischen den beiden einst so verfeindeten Nachbarstaaten Frankreich und Deutschland besiegelt wurde und der seither als Meilenstein in der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen gilt.

Auch in Olching wird eine Partnerschaft geschlossen

Im selben Jahr wurde am 3. August in Olching bei einem Festabend in der Turnhalle Heckenstraße die Verschwisterungsurkunde zwischen Olching und der französischen Stadt Feurs unterzeichnet. Zuvor hatten sich beide Kommunen unabhängig voneinander auf die Suche nach einer Partnergemeinde im jeweils anderen Land begeben, um nach dem Kriegsende die Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland auf kommunaler Ebene zu fördern. Seit diesem ersten Besuch sind 60 Jahre vergangen, in denen sich die Bürgern zweier Orte, die sich bis dahin überhaupt nicht kannte, auf vielen Ebenen nähergekommen und zu Freunden geworden sind. Die Stadt Olching freut sich sehr, dass sie anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft eine große Delegation aus Feurs unter Leitung von Bürgermeisterin Marianne Darfeuille vom 17. bis 21.05.2023 in Olching willkommen heißen darf.

Festakt zum Jubiläum

Am Donnerstag, 18. Mai, findet um 10 Uhr ein offizieller Festakt anlässlich des 60-jährigen Jubiläums in der Kulturwerkstatt am Olchinger Mühlbach (KOM) statt, zu der wir alle interessierten Bürger herzlich einladen. Neben Ansprachen von Bürgermeisterin Darfeuille und Bürgermeister Magg wird es die Gelegenheit geben, mit den Gästen aus Feurs ins Gespräch zu kommen (auch mithilfe von DolmetscherInnen) und gemeinsam auf den 60. Geburtstag der Partnerschaft anzustoßen.

Breites Programm für die Delegation

Während ihres Besuchs wird die Delegation, der neben Bürgermeisterin Darfeuille Stadträtinnen und Stadträte, Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie hochrangige Vertrete der Stadtgesellschaft von Feurs angehören, unter anderem die neue Grundschule Graßlfing besichtigen, vor der anlässlich des 60-jährigen Jubiläums ein Baum gepflanzt wurde, sowie die Olchinger Braumanufaktur im Gut Graßlfing. Zudem stehen Besichtigungen und Führungen in München, Augsburg und im Legoland auf dem Programm.

„Echte Bande der Freundschaft“

„Das Besondere zwischen Feurs und Olching ist, dass aus der Partnerschaft auf dem Papier in den vergangenen 60 Jahren echte Bande der Freundschaft geworden sind, die Menschen in unseren beiden Städten miteinander verbinden – Sportler, Musiker, Vereine, unsere Gewerbeverbände, unsere Schulen und Feuerwehren. Ich freue mich sehr auf das erste Wiedersehen mit unseren französischen Freunden nach den Pandemiejahren“, so Bürgermeister Andreas Magg. Weitere Informationen zu Städtepartnerschaft zwischen Feurs und Olching finden Sie auf unserer Website.

red