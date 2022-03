8.600 Euro beim Benefizkonzert der Stadtkapelle und Kreismusikschule gesammelt

Von: Miriam Kohr

Die Bluestrings der KMS unter der Leitung von Frank Wunderer beim Benefizkonzert für die Ukraine. © priv

Fürstenfeldbruck – Gemeinsam den Menschen in der Ukraine helfen – dieses Ziel hatte das Benefizkonzert, das die Kreismusikschule (KMS) und die Stadtkapelle Fürstenfeldbruck am vergangenen Sonntag im Fürstenfeldbrucker Stadtsaal veranstalteten.

Rund 500 Besucher, unter ihnen unter anderem auch Oberbürgermeister Erich Raff, Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl, der erste Vorsitzende der KMS Hubert Jung, der Leiter der KMS, Dirk Olbrich und der Vorsitzende der Stadtkapelle, Benedikt Trouw und zusätzlich noch fast 170 Zuschauer, die den Live-Stream verfolgten, ließen dieses Konzert zum Erfolg für alle werden.

Fulminant starteten die Bluestrings und Chillstrings der KMS, mit den Kids von „Third Generation“, unter Leitung von Frank Wunderer. Die jungen Jazzstreicher, die die Musikstücke selbst arrangieren, beeindruckten und begeisterten das Publikum mit ihren mitreißenden, ineinander übergehenden Melodiebögen und den fließend wechselnden Solo-Parts. Den kompletten Verkaufserlös aus den CD-Verkäufen dieses Tages spendeten die Musiker ebenfalls dem guten Zweck.

Bewegender Moment bei Ukrainischer Nationalhymne

Unter Leitung von Paul Roh sowie Johannes Kretzinger folgten die Bläserklassen der Brucker Grundschulen, die ihrem ersten öffentlichen Auftritt tagelang aufgeregt entgegen gefiebert hatten. Sie krönten ihr Repertoire mit der Europa-Hymne. Roh dirigierte zudem die Orchester der Stadtkapelle – die Juniorbläser, das Jugendblasorchester und das Hauptorchester. Letzteres bot „La Storia“ dar, eine „Komposition ohne Inhalt“ von Jakob de Haan, zu der er sagt, jeder soll sich eine eigene Geschichte dazu ausmalen, sowohl die Zuhörenden als auch die Musizierenden. Dazu Dirigent Roh: „Auch ich habe meine Geschichte dazu. Aber ich verrate sie nicht.“ Sasha Mischenko, eine junge Frau, die aus Kiew geflohen ist, und hier bei einer Freundin untergekommen ist, sang ein Lied über die Liebe zur Heimat, die den Jungen von den Eltern mitgegeben wird, „Bat‘kivska pisnja“. Sie dankte den Anwesenden für die Hilfe und für die Gebete für die Ukraine. Zum Abschluss intonierten alle Musiker miteinander die Ukrainische Nationalhymne. Dabei erhoben sich alle Zuschauer von ihren Plätzen.

Paul Roh dirigierte die Stadtkapelle. © privat

Interview mit „Brucker helfen der Ukraine“ in Umbaupausen

Moderator Christopher Mann vom Bayerischen Rundfunk führte souverän durch das Programm. In einem Kurzinterview während einer der Umbaupausen erfuhr das Publikum von Moritz Hickethier, dem Mit-Initiator der spontan gegründeten ehrenamtlichen Organisation „Brucker helfen der Ukraine“, dass diese in den vergangenen Wochen in Konvois über 180 Tonnen Hilfsgüter nach Lublin transportierte, vor allem Nahrungsmittel und medizinische Ausrüstung. Von dort übernimmt die Caritas den Weitertransport in die Ukraine. Hickethier und die etwa 40 Helfer hoffen auf anhaltende Spenden- und Hilfsbereitschaft.

Spendeneinnamen

Die Spendeneinnahmen des Benefizkonzerts in Höhe von 8.600 Euro werden ohne Abzug zur Hälfte der UNO-Flüchtlingshilfe (www.uno-fluechtlingshilfe.de) und „Brucker helfen der Ukraine“ zu Gute kommen. Die Eintragung der Brucker Initiative als gemeinnütziger Verein läuft derzeit. Was aktuell an Hilfe benötigt wird, kann man der Internetseite https://bhdu.info entnehmen.

