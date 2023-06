Alling vor 600 Jahren

Von: Claudia Becker

An den Pranger gestellt: Drei Tage lang herrschte mittelalterliches Lagerleben auf dem Sportplatz in Alling. © Claudia Becker

Alling – Ein Wochenende lang wurde die Gemeinde Alling zu einem mittelalterlichen Dorf. Der Sportplatz hat sich kurzerhand in ein Lager verwandelt, in dem gekämpft, gegessen, geschlafen und gelebt wurde. Bei Missetaten wurde man auch an den Pranger gestellt.

Besucher konnten den mittelalterlich gekleideten „Bewohnern“ über die Schulter blicken, sich mit ihnen im Tauziehen messen oder Helm und Schwert ausprobieren: ein Spaß, nicht nur für Kinder. Bürgermeister Stefan Joachimsthaler zeigt sich gleich zu Anfang des Festes, das an die Schlacht vor 600 Jahren bei Hoflach erinnern soll, zufrieden. „Das kann man sich mal wieder überlegen“, sagt er.

Mit reichlich Gulden im Gepäck – das war nämlich die Zahlungsweise an diesem Wochenende – konnten es sich die Allinger bei Speis und Trank gut gehen lassen. Auch auf und vor der Bühne war einiges geboten. Ein Feuerkünstler verzauberte die Massen bei sommerlichen Temperaturen, die Bands Funkenspiel und Brachmond heizten dem Publikum dann am Abend ein.

