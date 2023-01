Willkommen im Leben! 624 Geburten in der Frauenklinik Fürstenfeldbruck in 2022

Das Neujahrsbaby 2023 in der Frauenklinik Fürstenfeldbruck ist der kleine Liam. © Frauenklinik FFB

Fürstenfeldbruck – Im Jahr 2022 durfte das Geburtshilfeteam der Frauenklinik 624 Kindern auf die Welt verhelfen – 352 Jungen und 272 Mädchen. Auch das erste Baby des Jahres, das am 1. Januar gegen 22 Uhr abends entbunden wurde, war ein Junge: Liam nimmt nicht nur den ersten Platz im Herzen seiner Eltern ein, sondern auch im neu angelegten Geburtenbuch des Klinikums.

„Wir freuen uns sehr über die ungebrochene Akzeptanz unseres geburtshilflichen Angebots“, erklärt Dr. med. Moritz Schwoerer, Chefarzt der Frauenklinik. „Die werdenden Eltern scheinen die individuelle Betreuung in familiärer Atmosphäre, die wir ihnen bieten können, zu schätzen.“ In der Frauenklinik Fürstenfeldbruck genießen die Gebärenden meist eine 1:1-Betreuung, sodass eine Hebamme in der Regel während der Geburt die werdende Mutter intensiv begleiten kann und sich nicht gleichzeitig um mehrere Frauen kümmern muss. Dadurch entsteht während der Geburt ein enges Vertrauensverhältnis. Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, sind rund um die Uhr zwei geburtshilfliche Ärzte sowie Oberärzte anwesend.



Auch auf der Wochenbettstation, wo sich fachkundige Kinderkrankenschwestern um die jungen Familien kümmern, wird viel Wert auf individuelle Betreuung gelegt. Für die Unterbringung mit Rooming-in stehen ausschließlich Zweibettzimmer oder auf Wunsch beziehungsweise nach Verfügbarkeit auch Einzel- oder Familienzimmer zur Verfügung. Werdende Eltern können sich vorab auf der Homepage der Frauenklinik über das Angebot informieren.

red