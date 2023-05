75 Jahre VdK Germering

Von: Roman-Michael Schäfer

Gabriele-Glas.JPG © Schäfer

Germering - Der VdK Germering feiert seinen 75. Geburtstag. Was 1948 begann, kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken.

Die Stimmung im Amadeussaal der Germeringer Stadthalle war ausgelassen und entspannt. Am 12. Mai fanden sich gut 120 Gäste ein, um das 75-jährige Bestehen des Germeringer VdKs zu feiern.

Es begann 1948 mit 63 Männern

Aus diesem Anlass waren mehrere Redner geladen. Die Gäste wurden von der Ortsvorsitzenden Gabriele Glas begrüßt. In der Folge zeichnete sie die Historie ihres Verbandes nach und erinnerte an die Anfänge: „Nach Kriegsende ging es 1948 darum, wieder den Alltag zu leben. So kamen am 21. Juni 1948 in Germering 63 Männer zusammen, um auch in unserer Stadt eine Anlaufstelle für Kriegsgeschädigte und Kriegshinterbliebene zu bilden.“

Werner Deppisch: der prägende Vorsitzende

Nachdem es im Laufe der Jahrzehnte einige Vorsitzende gab, war es 1994 Werner Deppisch, der die Geschicke des Ortsverbandes für die kommende Zeit prägen sollte. Als er den Vorsitz übernahm, hatte der Germeringer VdK 181 Mitglieder. Als Deppisch 28 Jahre später den Vorsitz an Glas übergab, hatte sich die Anzahl auf über 1.500 Mitglieder erhöht. „Meiner Berechnung nach sind heute ungefähr vier Prozent der Germeringer Mitglied in unserem Ortsverband. Wir sind eine starke Gemeinschaft, die es auch liebt zu feiern“, verkündete sie stolz.

Ein Lächeln aus der großen Familie

Im Anschluss daran bezeichnete Oberbürgermeister Andreas Haas den VdK als „große Familie“ und gab zu bedenken, dass ein Verband, dessen Zweck es gewesen sei, Kriegsopfer zu unterstützen rund 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges eigentlich seinen Zweck erfolgreich erfüllt haben müsse. „Falsch gedacht, denn der VdK ist mit der Zeit gegangen und hat sich immer wieder den aktuellen Erfordernissen angepasst. Erst öffnete man sich für Rentner und Behinderte, um sich später generell für sozial Benachteiligte einzusetzen. Was mich besonders freut, ist, dass der VdK gleichzeitig eine Vereinigung ist, in der sich jeder sozial engagieren kann. Wer zum VdK Germering kommt, wird mit einem Lächeln empfangen und geht mit einem Lächeln“, sagt Haas.

Inklusion und Barrierefreiheit

Nach Aussage des stellvertretenden Landesgeschäftsführers Marian Indlekofer ließe sich anhand der Veränderung des Germeringer Verbandes die Fortentwicklung des Bayerischen VdKs ablesen. Heute könne sein Verband stolz darauf sein, das Benachteiligungsverbot von Behinderten erwirkt zu haben. „Nun werden wir die Barrierefreiheit in Bayern vorantreiben“, so Indlkofer.