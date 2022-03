836 Unterschriften übergeben: Bürgerbegehren um Allinger Sportplatz möglich

Von: Miriam Kohr

Bürgerbegehren „Rettet den Allinger Schulsportplatz“: Die Mit- initiatoren der Aktion (von rechts) Peter Schreiner, Robert Schröder und Hubert Utz – übergaben die 836 Unterschriften an Rathauschef Stefan Joachimsthaler. © privat

Alling – 836 Unterschriften übergaben die Initiatoren von „Rettet den Allinger Schulsportplatz“ an Allings Bürgermeister Stefan Joachimsthaler.

So viele Allinger unterstützten das Vorhaben eines Bürgerbegehrens und somit dem Sportplatz nochmals eine Chance auf Erhalt zu geben. Eigentlich war es beschlossene Sache: Auf dem Bolzplatz sollte ein Kinderhaus-Neubau mit den dringend benötigten Betreuungsplätze entstehen. Doch einige Allinger, allen voran Peter Schreiner, Robert Schröder und Hubert Utz wollen den Bolzplatz erhalten.

„Viele hängen an dem Platz, er ist mehr als eine Wiese. Hier hat sich eine Art Dorfzentrum gebildet, der Maibaum selbst symbolisiert so etwas wie eine Ortsmitte“, schildert Schröder. Diesen Platz mit Multifunktions-Charakter möchte er nicht so schnell aufgeben. Ziel der Initiative war es laut Schröder etwa 1.000 Gespräche mit Allingern zu führen, um so an ihre Unterschriften zu kommen. Das sei ihnen auch gelungen. 836 konnten sie überzeugen, dass der Platz unberührt bleiben sollte. „Wir haben viel Unterstützung erfahren“, dankt er. Die Initiatoren hätten nur Unterschriften von rund 280 Wahlberechtigten gebraucht, damit ein Bürgerbegehren in Frage kommt. Joachimsthaler versicherte bei der Übergabe, dass in der Gemeinde nun standardmäßig die nächsten Schritte eingeleitet werden. Bedeutet: Das Bürgerbegehren muss noch inhaltlich zugelassen werden, damit es zum Bürgerentscheid kommt.

Gleichzeitig Ratsbegehren in Wege geleitet

Doch es kann gut möglich sein, dass die Allinger in der Debatte um den Kinderhaus-Neubau eine doppelte Entscheidung treffen müssen. Denn auch der Gemeinderat hat sich in Stellung gebracht, wie Vize-Bürgermeister Hans Friedl (FW) berichtet: „Zehn Gremiumsmitglieder haben sich parteiübergreifend zusammengetan, um ein Ratsbegehren parallel zum Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen.“ Neben Joachimsthaler und Friedl sind das 3. Bürgermeister Florian Naßl, Hans Ludwig, Karl Wörl (alle drei Dorfgemeinschaft Biburg-Holzhausen), Erich Heinz, Walter Herz, Jakob Kiemer, Thomas Muderlak (CSU) und Hubert Winkler (SPD). Ihr Argument: Stimme die Mehrheit für den Erhalt des Bolzplatzes, kämen zu den verlorenen Zuschüssen und den bereits getätigten Kosten, die neue Grundstückssuche und erhebliche Grundstückskosten hinzu. Friedl kündigt Infoveranstaltungen in Alling und Biburg an.

